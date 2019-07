Värt att notera är att det inte är spelarnas lönetaksträffar som granskas - utan det de drar in nästa säsong. Erik Karlsson tjänar exempelvis 14,5 miljoner dollar säsongen 19/20 - men har en lönetaksträff på 11,5 miljoner dollar. William Nylander har bara den femte högsta lönetaksträffen av svenskarna - men är betydligt högre upp på den här listan.

1. Erik Karlsson, San Jose Sharks, 14,5 miljoner dollar.

Med sitt nya monsterkontrakt är Erik Karlsson NHL:s fjärde bäst betalda spelare sett till lönetaket, bakom Connor McDavid, Artemij Panarin och Auston Matthews. Han är också NHL:s fjärde bäst betalda spelare över huvud taget kommande säsong - och är såklart given etta på den här listan. Karlsson tjänar mer än fem miljoner dollar mer än den svensk som drar in näst mest kommande säsong.

2. William Nylander, Toronto, nio miljoner dollar

En skräll på listan! William Nylander har alltså en lönetaksträff på strax under sju miljoner dollar men tjänar nio miljoner kommande säsong. Hela 8,3 miljoner är en klumpsumma som betalades ut den första juli. Resten av året kommer han "bara" få 700 000 dollar.

3. Oliver Ekman Larsson, Arizona, Nicklas Bäckström, Washington och Victor Hedman, Tampa Bay. Åtta miljoner dollar.

Tre av Sveriges allra största stjärnor får dela på bronsplatsen på listan. "OEL", "Bäckis" och Hedman tjänar alla åtta miljoner dollar kommande säsong. De har 8,25, 7,875 och 6,7 miljoner dollar i lönetaksträff.

6. Henrik Lundqvist, New York Rangers och Alexander Edler, Vancouver Canucks. Sju miljoner dollar.

Tänk att Henrik Lundqvist och Alexander Edler har samma årslön det kommande året. De har 8,5 miljoner respektive sex miljoner i lönetaksträffar så Lundqvist har alltså en lite sämre årslön än sitt snitt medan Edler har ett framtungt, nyskrivet kontrakt. Säsongen 20/21 tjänar Vancouverbacken fem miljoner.

8. Filip Forsberg, Nashville, Gabriel Landeskog, Colorado, Gustav Nyquist, Columbus och Niklas Hjalmarsson, Arizona. Sex miljoner dollar.

Här kommer ett helt gäng svenskar på sex miljoner dollar. Gustav Nyquist slog sig in i det här sällskapet för en dryg vecka sedan då han skrev på sitt kontrakt med Columbus Blue Jackets. Noterbart här är också att de ligger nära sina lönetaksträffar. Den som är längst ifrån är Niklas Hjalmarsson, som "bara" tjänar fem miljoner dollar i snitt per säsong.

12. William Karlsson, Vegas. 5,9 miljoner dollar.

William Karlsson skrev i somras på ett åttaårskontrakt med Vegas, med en lönetaksträff på 5,9 miljoner dollar. Han är NHL:s 127:e bäst betalda spelare kommande år och faktum är att han kommer tjäna lika mycket varje år under sitt kontrakt. I år fick han dock en signing bonus på två miljoner dollar och resten i lön - medan han alla andra år får alla sina pengar utbetalda i en vanlig lön. Ett enkelt kontrakt på så sätt.

13. Elias Lindholm och Mikael Backlund, Calgary. 5,85 miljoner dollar.



De båda lagkompisarna i Alberta drar in lika mycket kommande år. Elias Lindholm har dock en lönetaksträff på i sammanhanget blygsamma 4,85 miljoner dollar medan Backlunds ligger på 5,35. Men säsongen 19/20 ligger de båda på 5,85 alltså. Två andra spelare har samma årslön nästa säsong: Nino Niederreiter och Brandon Dubinsky.

15. Anton Strålman, Florida och Alexander Steen, St. Louis. 5,5 miljoner dollar

Vi var många som trodde att Anton Strålman nog skulle behöva gå ned i lön när han lämnade Tampa Bay för att ge sig ut på den fria marknaden. Men icke! Florida gav svensken ett treårskontrakt värt 5,5 miljoner dollar per år. Han har ett rakt kontrakt som ger honom lika mycket varje säsong. Alexander Steen har tjänat sju miljoner per år i två år men drar nu in 5,5 och nästa år får han nöja sig med 3,5. Då är han långt ifrån den här topplistan.

17. Mika Zibanejad, New York Rangers och Alexander Wennberg, Columbus. 5,35 miljoner dollar.

En världsback som John Klingberg och en Vezina Trophy-kandidat som Robin Lehner finns inte med på listan. Det gör däremot Alexander Wennberg som bara gjorde två mål i NHL förra säsongen och till och med var petad under stundom. Han kommer tjäna 5,35 miljoner dollar de kommande fyra åren. Kan han studsa tillbaka till den nivån han hade under genombrottssäsongen kommer han vara värd de pengarna.

Mika Zibanejad hade en kanonsäsong i New York Rangers och lär knappast göra sämre ifrån sig nu när han får spela med Artemij Panarin. Han har tre år kvar på sitt kontrakt och kommer tjäna lika mycket varje år.





19. Patric Hörnqvist, Pittsburgh, 5,3 miljoner dollar.

Precis bakom Zibanejad och Wennberg hittar vi en annan svensk forward: Patric Hörnqvist. Han smiter precis in topp-160 på lönelistan nästa år. Precis som Wennberg kommer Hörnqvist från en lite sämre säsong men han kan glädja sig åt att han kommer ha samma årslön fram till sommaren 2023.

20. Jakob Silfverberg, och Hampus Lindholm Anaheim. 5,25 miljoner dollar.

Sist in på listan är lagkompisarna Jakob Silfverberg och Hampus Lindholm! I ett Anaheim som är inne i någon sorts generationsväxling är den här blågula duon två av spelarna som ska vara ledande i laget. Silfverberg har en lönetaksträff på 5,25 miljoner dollar fram till 2024 medan Hampus Lindholm har en snittlön som är ett par hundra tusen lägre till 2022. Men kommande år tjänar de alltså lika mycket.

Källa: CapFriendly.