RÖNNKVIST: HV71 – tidernas All-Star Team

Ronnie Rönnkvist fortsätter sin hockeyhistoriska genomgång där han tar ut tidernas All-Star Team för alla SHL-lag. I dag är det HV71:s tur.



Hockeysverige.se:s reporter och hockeyhistoriker Ronnie Rönnkvist har tagit på sig en näst intill omöjlig uppgift, att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider från lagen som spelar i SHL. Idag: HV71:s All-Star Team.

”Klapp och klang” var detsamma som HV71 för mig under min uppväxt. Första gången jag var i Rosenlundshallen var vid en kvalmatch mot Mora. Just den hejaklacken ”Klap och klang” är det jag minst bäst, men även Bo ”Bulla” Berggren. Ju längre matchen led desto rödare i ansikten och tuffare blev ”Bulla”.



Det var den 24 maj 1971 som fusionen mellan Husqvarna IF och Vätterstad blev helt klar. I början hette klubben just Husqvarna/Vätterstads IF, men bytte senare samma höst namn till HV71.

HV71:s första storhetstid kom i mitten av 1990-talet i och med SM-guldet 1995. Sedan dess har klubben vunnit fem SM-guld. Det senaste så sent som 2017. Givetvis är det ”som vanligt” nästintill omöjligt att ta ut ett All Star team genom alla tider från klubben. Jag har tvingats lämna spelare så som Peter Åslin, Leif ”Honken” Holmqvist, Boo Ahl, Kari Eloranta, Pekka Marjamäki, Fredrik Olausson, Hannu Lassila, Kaj Nielsen, Bengt Halvardsson, Ove Thörnberg, Arto Ruotanen, Jan Bergstrand, Peter ”Kessler” Eriksson, Bengt Kinell, Hasse Wallin, Stefan Örnskog, Kenneth Kennholt, Per Ledin, Roland Eriksson, Ivan Hansen med flera utanför laget.



I alla fall kom jag fram till att mitt personliga All-Star Team för HV71, med en ”runner-up” på varje position ska se ut enligt följande:

Målvakt:

Stefan Liv

Jag försökte inte vara varken populistisk eller sentimental när jag skulle välja målvakt. Stefan Liv har en plats i mitt All Star team för att han var en fantastiskt skicklig målvakt som vunnit tre SM-guld med HV71. En glädjespridare som nästan alltid sågs med ett leende på läpparna. Gjorde tolv säsonger i HV71, men har även ett OS och ett VM-guld på sin meritlista. Med det måste han ses som en av svensk hockeys mest meriterade målvakter genom tiderna. Stefan Liv omkom i en flygplansolycka 2011.

Runner-up: Kenneth Johansson

Backar:



Fredrik Stillman

Moderklubb: HV71, 17 säsonger som A-lagsspelare, elva säsonger som ledare och ett SM-guld som spelare. Det är få i HV71 som slår Stillman på fingrarna vad det gäller HV-rutin. Dessutom har Stillman två VM-guld och ett OS-guld på sin c v. Givetvis är han den kanske enskilt största backen i HV71. När han debuterade i HV71 hette medspelarna Jan Bergstrand, Bengt Kinell, Hasse Wallin, Bengt Halvardsson och så vidare. Sista säsongen som spelare, 2000/01, hade redan Johan Davidsson blivit proffs i NHL och Stefan Liv tagit över förstaspaden i laget.



Per Gustafsson

Gustafsson, Petrasek, Olausson eller Halvardsson… Jag hade faktiskt samtliga fyra på min lista. Jag sneglade även på Eloranta, men Per Gustafsson kändes med sina 20 säsonger och fyra SM-guld som den spelare som skulle ha en plats i mitt All Star team. Det blev bara två VM-turneringar för Oskarshamns-fostrade backen och en två säsonger lång sväng till NHL, men i HV71 var han säsong efter säsong den klippan och senare ”pappan” som ledning och spelare alltid visste skulle ge precis allt i varje match för HV71.

Runner-Up: David Petrasek





Forwards:



Johan Davidsson

Med fyra SM-guld där han oftast varit en bärande spelare måste Johan Davidsson räknas till klubbens, men även svensk hockeys riktigt stora. Han var bara 16 år då han debuterade ”på riktigt” mot Djurgården i Globen. Sista matchen spelade han för HV71 säsongen 2012/13. Då var Davidsson 37 år. I inte mindre än elva av sina 17 säsonger i A-laget var han lagets kapten. Har vunnit Guldpucken, Guldhjälmen och Rinkens Riddare (tre gånger). Lägg därtill att han vann VM:s poängliga 2007. Även finsk mästare 1998.



Bo Berggren

”Bulla” personifierade HV71 under stora delar av sena 1970-talet. Under sina fem säsonger i klubben visade han med ett evigt slit och genom att ta ett stort ansvar vad det innebar att spela med HV71:s märke på bröstet. Han inledde tiden i HV71 som center, men coachen Göre Wiklund skolade sedan om honom till back. Säsongen 1978/79 var han en av nyckelspelarna då HV71 tog klivet upp i elitserien. Han spelade också under klubbens debutsäsong i högsta serien innan han återvände hem till Timrå. Jag valde att sätta ”Bulla” i klubbens offensiva del av All Star team.



Mattias Tedenby

Jag vill hävda att Mattias Tedenby är en alldeles för underskattad spelare. Under sina sex senaste säsonger har han aldrig gjort under tio mål. Tedenby har vunnit tre SM-guld med HV71 och spelat ett VM. Det har även blivit fyra säsonger i NHL för New Jersey Devils, men där lyckades han inte ta en helt ordinarie tröja – märkligt nog om ni frågar mig. Tedenbys stora hjärta och kunnande gör att jag vill med honom i mitt All Star team.

Runner-up: Esa Keskinen





På fredag ska vi titta närmare på spelarna som gjort ett extra avtryck på mig hos Oskarshamn.

