Konsekvens och jämnhet ska ta Dallassvensken till nästa nivå: "Jag är ingen Aleksandr Ovetjkin"

Även fast poängproduktionen inte kom upp i de siffror han själv hade önskat kommer Mattias Janmark enligt sig själv från sin stabilaste NHL-säsong i karriären. Med tron på processen och en aning mer medstuds hoppas 26-åringen lyfta nästa säsong.

– Jag är ingen (Aleksandr) Ovetjkin som skjuter och alla puckar går in. Så länge jag skapar mina lägen vet jag att puckarna kommer gå in, säger Janmark.



Aspuddens IP längs med Hövdingagatan, inte långt ifrån där självaste Roland Stoltz bodde under flera år, är under sommaren en idrottsanläggning där flera av våra NHL-spelare huserar. Dom tränar där tillsammans under ledning av Vladimir Egorov. Bland spelarna på plats märks Victor Rask, Andreas Englund, Carl Hagelin, bröderna Mario och Adrian Kempe, Kevin Stenlund, Marcus Krüger, Oliver Kylington och Mattias Janmark. Den sistnämnde som just den här dagen har specialträning med tidigare NHL-spelaren Johnny Oduya.

Det småregnar och efter träningen slår sig Janmark ner på en bänk utanför omklädningsrummet för en intervju med hockeysverige.se.

– Det är svårt att säga vad jag utvecklat mest under tiden i NHL. Eftersom jag missade hela min andra säsong blev det som att börja om igen och det inte hänt så jättemycket, berättar förra AIK- och Frölundaspelaren då vi frågar om vad han tänker kring sin utveckling under tiden i Dallas.

– Framförallt är jag mer bekväm idag. Jag tycker också att mitt allroundspel ansvarsmässigt har blivit bättre samtidigt som jag är mer pålitlig.

Kan du utveckla hur du menar med ansvar?

– Första säsongen kunde jag vara pålitlig, men jag måste också förtjäna det förtroendet. Jag visste inte heller hur allt går till väga, vilket gjorde att jag hade matcher där jag inte var lika bra.

– Jag tycker att senaste säsongen, utöver starten som var dålig, var den mest konsekventa och jämna jag haft. Även fast poängen uteblivit var det den högsta jämna nivå jag hållit under dom tre säsonger jag spelat där.

BODDE HEMMA HOS KLINGBERG

Mattias Janmark var 22 år när han flyttade över till Dallas och inledningsvis hade han god hjälp av en annan svensk för att komma in i allt.

– Det var väldigt kul att komma över dit. Jag fick först en säsong i Frölunda då jag flyttade från min hemstad som är Stockholm.

– Sedan hade jag inte räknat med att ta en plats så det blev lite att jag åkte över med en resväska, men jag blev kvar hela säsongen. På så vis var det lite omtumlande och en del saker jag fick ta på vägen.

– Annars är dom flesta som åker över förberedda, har fixat bankkonton, boende och så vidare. Allt sådant fick jag göra efter hand. Jag fick redan på dagen innan att jag skulle spela i premiären. Fram till fyra matcher in i serien var det också oklart vart jag skulle spela.

Bodde du på hotell då?

– Nej, då fick jag bo hemma hos John Klingberg, vilket var väldigt skönt. Det var nog en stor del till att jag tog en plats från början, att jag kände en trygghet i att vi kände varandra.

– Han hade varit där en säsong och hjälpte till med att jag fick bo hemma hos honom och hans flickvän. Sedan fick jag lösta andra saker under säsongen, vilket kanske inte är optimalt. Det var en bra läro-peng.

När ”vågade” du köpa lägenhet i Dallas?

– Vår ”GM” (Jim Nill) kom fram efter tre matcher, då jag gjort poäng i alla tre, innan vi skulle iväg på en ”roadtripp”. När vi skulle kliva på planet sa han att jag kunde skaffa lägenhet. Det var en häftig känsla, säger Janmark med ett lätt leende.



Dallas är en väldigt populär stad och har många besökare utifrån. Dallas-forwarden skriver också under på att det är en väldigt attraktiv stad att besöka, men även leva i.

– Jag har haft mycket folk där på besök och alla tycker det är en rolig stad. Jag tror man har en bild av att Dallas är lite som Texas, lite lantligt ute på ”vischan”, men det är en modern, fräsch stad med bra mat och en väldigt snabbt växande stad.

– Dessutom är det mycket ungt folk där och med tanke på skattesituationen är det många företag som flyttar sin huvudbas dit.

– Det är nog kul för folk att komma dit, man har en bild i huvudet och sedan byts den ut helt. Klimatet gör dessutom allting enklare och väldigt kul. Nästan alla jag har haft på besök har en väldigt bra bild av Dallas.

Mattias Janmark är hemma i Stockholm och sommartränar.

"SÅDANT JAG KAN PLOCKA FRAM NÄR JAG SLUTAT"

Givetvis har Mattias Janmark även besökt den kanske mest kända platsen i Dallas, den där presidenten John F Kennedy blev mördad.

– Det är ett museum alla vill till. Jag har också varit där, men min mamma har säkert varit där fem gånger. George Bush har också ett museum där som vissa vill se, men jag tror mest att många vill testa på Texasgrejerna som barbecue, steakhouse och sådant.

Inför förra säsongen klev Mattias Janmark in som världsmästare, vilket borde ha gett honom ett stärkt självförtroende.

– Jag var jäkligt stolt när det hände. Jag gjorde en bra turnering och vi tog guld…

Jag tänker då på din insats i VM där du var en av ledande spelarna och svarade för fyra mål och totalt tio poäng på lika många matcher. Du måste ändå vara ganska nöjd med den insatsen?

–Ja, absolut, men jag vet också att det är en helt annan hierarki och spel i NHL. Det är svårt att ta med sig det internationella till NHL. I VM var vi ett ungt lag med bara svenskar. Det blir det en helt annan känsla då.

– Jag fick spela i förstakedjan och kunde ta för mig. Sedan kommer man över till NHL med blandade nationaliteter där alla ska ta plats.

– För självförtroendet, absolut. När det går lite tyngre, som det gjorde i början av säsongen, och jag inte fick spela lika mycket, visste jag och vet fortfarande att jag har det i mig.

– När jag går in i den här säsongen vet jag också att jag har det i mig, men även att jag gjorde det bra förra säsongen också. Det är mer att när man börjar tvivla på sig själv kan man kolla tillbaka på en sådan turnering, veta att man presterat mot många av dom bästa spelarna i världen och lyckades vara topp tio i poängliga. Sedan vet jag att det kan vara helt annorlunda i NHL kontra ett VM.

Det måste ändå vara mycket stolthet att fått vara med om en sådan resa?

– Ja, absolut, men det är sådant jag kan plocka fram när jag slutat. Jag spelar för att vinna och nu spelar jag framförallt för att få vinna Stanley Cup.

– Samtidigt är det många karriärer som slutar med att man inte vunnit något. Det är inget fel med det och det är få förunnat att få vinna stora mästerskapen som VM, OS, Stanley Cup eller SM. Att veta att jag har varit med om att få vinna oavsett hur det går i framtiden är såklart en skön känsla.

"FÖRSTA TIO MATCHERNA TYCKER JAG VAR RIKTIGT USLA"

Du nämnde själv att din inledning av förra säsongen var trög, varför tror du att det blev så?

– Det är så det är ibland. Andra säsongerna har jag kommit ut och gjort mål i första matchen och haft poäng i princip i första tio matcherna. Sedan har det gått åt fel håll vissa säsonger, att jag blivit sämre och sämre.

– Förra säsongen startade jag lite långsammare, vi hade en ny coach (Jim Montgomery). Sedan har jag min skada som gör att jag får jobba lite annorlunda på somrarna. Dessutom fick kanske självförtroendet en törn när inte puckarna satt i början. Det var många faktorer som spelade in.

– Första tio matcherna tycker jag var riktigt usla. I match tio till 20 var jag på rätt väg och kände mig piggare. Från i princip match 20 och hela vägen in i slutspelet tycker jag att jag var där och presterade i princip varje match, men puckarna gick inte in.

– Det tror jag är en produkt av att dels självförtroendet… När man inte gör mål i början får man en känsla… Framförallt fick jag inte spela mycket i det offensiva, men jag fick mycket förtroende defensivt och i ”penalty kill”.

Trots inledningen är 26-åringen med klassiska Stocksund som moderklubb nöjd med säsongen.

– Om jag kollar på dom 60 matcherna var det mina absolut mest stabila matcher i rad jag har spelat i NHL. Jag är väldigt nöjd med att jag kom ur tuffa inledningen och jag känner mig som en bättre spelare efter.

Det blev 25 poäng för Janmark den gångna säsongen.

Kände du coachens förtroende trots den tuffa inledningen?

– Nej, det gjorde jag inte. Dom sätter press och var inte heller nöjda, vilket är ”fine”. Jag tycker att jag tog mig ur det på ett bra sätt och hoppades på att jag skulle få mer speltid och kanske lite powerplay-tid.

– Nu blev det inte riktigt så som jag hade hoppats. Samtidigt är det 19 andra spelare som vill samma sak, så det var bara att köra vidare.

– Jag kanske brände min chans första 20 matcherna. Även fast jag spelade dåligt fick jag då mer chanser än vad jag borde ha fått. Sedan kanske det svängde och när jag väl spelade bra hade jag redan fått mina chanser.

– Man får ta den rollen man blir tilldelad och det lyckades jag hyggligt med. Sedan hade jag hoppats på att göra lite fler mål. Hade jag gjort det kanske dom hade flyttat upp mig.

– Det är också vad jag hoppas på den här säsongen, att tvinga dom till att jag ska spela mer genom att spela bra.

"DÅ ÄR MAN DIREKT VÄRLDENS SÄMSTA SPELARE"

Är målbilden för säsongen att producera mer?

– Framförallt är det att jag vill spela stabilt. Jag tycker att jag gjorde det väldigt bra i ”penalty kill” och defensiva situationer, men absolut vill jag göra mål.

– Jag hade lägen förra säsongen, vilket var framförallt det som var frustrerande. Samtidigt är det också då man vet att man spelar bra. Jag är ingen (Aleksandr) Ovetjkin som skjuter och alla puckar går in. Så länge jag skapar mina lägen vet jag att puckarna kommer gå in.

– För två säsonger sedan spelade jag inte lika bra som förra, men då slängde jag in puckar från hörnen som studsade in. Det är också det som syns på pappret och alla tyckte att jag spelade jättebra. När jag sedan spelar bättre, men går mållös i långa perioder är man direkt världens sämsta spelare.

– Jag bedömer mig själv mer på målchanser och känslan av att skapa. Just att jag inte skapade så mycket som jag ville var nog det som var mest frustrerande i början. När du väl skapar men går ifrån matchen efter att haft fem målchanser utan att sätta dit den så är det frustrerande, men samtidigt kan du släppa det lättare och gå vidare till nästa match efter som du är där och vet att puckarna kommer trilla in så länge du skapar chanser på samma sätt som du gjort tidigare, avslutar Mattias Janmark.

Förra säsongen svarade Janmark för sex mål och totalt 25 poäng på 81 matcher.

– Jag tror att jag hade gjort en poäng efter 18 matcher. Sedan slutade jag på 26. Under sista 60 matcherna hade jag ändå samma poängsnitt som jag hade haft innan under min karriär.

– Självklart hoppades jag på mer, men samtidigt kommer jag aldrig bedöma mig på poäng. Vi gjorde även en bra resa som lag och precis som jag själv blev vi bättre och bättre men ny coach och allt sådant så det känns spännande inför säsongen som kommer, avslutar Mattias Janmark.