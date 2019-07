Det har blivit dags att hylla de där envetet uthålliga herrarna igen. De som vägrar lägga av trots att kropparna rent logiskt borde bli tröttare och tröttare. Jag talar så klart om Hockeyettans fräsigaste gubbar.



Ifjol var det bara tre ”gubbar” som var kontrakterade för spel i Hockeyettan när jag drog igång rankingsäsongen under första halvan av juli. Längs med vägen tillkom sedan ett gäng i takt med att Conny Strömberg, Per Ledin och Andreas Holmqvist bestämde sig för att spela. Men det var ändå ett påtagligt tecken på vilken enorm föryngring Hockeyettan genomgått bara de senaste åren.



I år är det fem gubbar som just i skrivande stund sitter på kontrakt.



Vi får förstås anta att det även i år kommer bli några fler som kommer till. Niklas Lihagen (35) ryktas ju till exempel vara klar för Köping även om ingenting ännu är kommunicerat officiellt.



Men i alla fall, fem herrar klarar kriterierna (det vill säga att vara 34 år eller äldre) för att kvala in på listan.



Här har ni dem, Hockeyettans fräsigaste gubbar.



5. Nicklas Larsson, Surahammar (39)

Trotjänarnas trotjänare gnuggar träget på. Det tycks inte som att det finns något stopp för Larsson som är klar för sin 19e säsong i Surahammar-dräkten. Något som så klart är extra imponerande med tanke på hur usla Surahammar varit många av hans säsonger. Resultaten och misslyckandena hade kunnat ta knäcken på den bäste, men kvar står han fortfarande. I sanning imponerande.



4. Jarkko Oikarinen, Kalmar (34)

Välkommen in på listan säger vi till finländaren som spenderat sex av sina sju senaste säsonger i Småland med Tingsryd och Kalmar. Oikarinen fyllde 34 under våren och är således officiellt gubbe enligt mina kriterier. Det kanske märks en aning i att det blir svårare att hänga med när spelet speedas upp, men han har fortfarande en så pass god blick och så mycket offensiv skicklighet att han kan bidra i den södra Hockeyettan. Vi snackar fortfarande om en spelare som är påtagligt viktig för sitt Kalmar.



3. Andreas Paulsson, Vallentuna (43)

Vad mer finns att skriva? Gubben slutar ju aldrig! Kommande säsong blir Andreas Paulssons fjärde raka i Vallentuna. Det är med andra ord fyra år sedan han lade ner spelarkarriären för att testa på tränaryrket i Väsby. En karriär som slutade med sparken och att den mångsidige forwarden fick blodad tand och tog upp spelarkarriären igen. En karriär som han envist vägrar att ge upp och faktum är att han trots att han hunnit fylla 43 fortfarande färgar. Paulsson är ett unikum som förtjänar all respekt.



2. Per Savilahti Nagander, Boden (34)

Efter några säsonger i Finland och Danmark väljer den forne SHL-backen att flytta hem och då passade Boden bra. Ett klubbval som är bra för hela Hockeyettan. För även om karriären är i den fasen att det är det civila som börjar bli av större vikt (annars skulle han så klart inte vända hemåt) är Savilahti Nagander fortfarande en klassback på nivån och en sådan som behövs för att skapa temp kring ligan. Hans ankomst gör Bodens backsida så väl rutinerad som riktigt stark.



1. Marcus Paulsson, Mörrum (35)

Han hade säkert kunnat hålla sig kvar på betydligt högre nivå längre om han bara hade velat, men Paulsson har deklarerat att han ville komma hem och hjälpa moderklubben medan han ”fortfarande är bra”. Det kallas naturligtvis klubbhjärta och 35-åringen som inte spelat i laxtröjan sedan 04/05 blir ett stort affischnamn för Mörrums kaxiga satsning mot Hockeyallsvenskan. Karriären har passerat zenit och Paulsson måste få skickliga lekkamrater för att verkligen briljera, men visst kommer han bli en av de riktigt stora profilerna i Hockeyettan i år.