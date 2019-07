Ont om chanser – men tidigare Djurgårdsbacken ger inte upp NHL-drömmen

Det har bara blivit nio NHL-matcher under de tre säsonger Andreas Englund spenderat i Nordamerika. Trots de få chanserna har den tidigare Djurgårdsbacken inte haft några planer på att vända hem till Sverige igen.

– Än så länge har jag bara haft i tankarna att vara kvar där borta. Nu blev det en säsong till, vilket jag är väldigt nöjd med. Jag vill visa att jag vill och kan spela där borta, säger Englund till hockeysverige.se.



ASPUDDEN/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

På tre säsonger i Kanada har tidigare Djurgårdsbacken Andreas Englund spelat nio matcher i NHL. Givetvis hade 23-åringen hoppats på mer speltid, men samtidigt har han hela tiden jobbat vidare mot målet att bli en ordinarie spelare i NHL. Under sina tre säsonger har det istället blivit 206 matcher i AHL och trots sparsamt med speltid i NHL har han aldrig tappat motivationen eller tron på att han en dag ska ta en plats i världens bästa liga.

– Jag har alltid tagit en match i taget och göra nästa match bättre än den förra. Det har varit motivationen, säger Andreas Englund då vi ses i duggregnet på Aspuddens Idrottsplats i södra Stockholm.

– Jag kom över som 20-åring. Jag är fortfarande ung, hungrig och vill utvecklas. Det har varit min motivation, att hela tiden bli bättre för varje dag.

Vad har varit den tuffaste biten då du inte riktigt fått chansen att ta en ordinarie tröja i Ottawa?

– Det har bara handlat om att gnugga vidare varje dag och, som jag sa, göra nästa match bättre. Hela tiden visa att jag vill bli bättre.

Tanken att återvända hem till Sverige och ge upp NHL-karriären är inte heller något som funnits i hans tankar.

– Än så länge har jag bara haft i tankarna att vara kvar där borta. Nu blev det en säsong till, vilket jag är väldigt nöjd med. Jag vill visa att jag vill och kan spela där borta.

– Det har gått bra, speciellt senaste säsongen i AHL och det är bara att bygga vidare på den.

DEBUTERADE MOT JAGR

Redan under Andreas Englunds första säsong i Kanada fick han debutera i NHL för Ottawa.

– Den var häftig. Vi mötte Florida hemma. Jag fick spela mot (Jaromir) Jagr i första matchen. Han har alltid varit min idol när jag växte upp så det var coolt.

– Dessutom hade vi Erik Karlsson kvar i Ottawa då så det var stort. Jag spelade inte med honom i just den matchen, men några byten har det blivit med honom.

Hann du trycka till din idol, Jaromir Jagr, under debuten?

– (skratt) Jag kommer ihåg att han var svår att ta pucken av och det märktes att han varit med ett tag.

– Annars var det inför debuten att värma upp och ladda som inför alla andra matcher. Sedan är det självklart inte som alla andra matcher. Självklart var det nervöst, men efter första bytet släppte en del av nervositeten och då gick det lättare att spela.

Du har gjort nio matcher i NHL, vad känner du själv fattas för att du ska kunna ta det här sista klivet och bli en stabil NHL-spelare?

– Att bli bättre med pucken, vilket jag jobbat jättemycket med den här sommaren. Jag tror att det som kan ta mig till nästa nivå är att hela tiden kunna göra ett bra förstapass och bidra mer i anfallsspelet, mer än jag gjort så här långt.

– Jag vill också kunna vara ett hot när jag får pucken i försvarszonen genom att göra bra passningar. Hela tiden hjälpa till med pucken och inte bara göra första bästa enkla hela tiden.

Englund är med 191 centimeter och 100 kilo muskler en stabil, utpräglad defensiv spelare som bland annat har sin styrka i att hålla rent framför egna målet.

– Så känner jag absolut och så har det varit under hela min karriär. Även tillbaka i Djurgården var det samma sak, att det var vad jag var bäst och livnärde mig på då. Nu känns det som att jag måste göra någonting nytt för att bli lite bättre.

Har du känt någon gång att det skulle passa bra med en trejd till något annat lag där du kanske skulle få en större chans?

– Jag kände att jag under förra säsongen utvecklades bra i AHL. Vi hade väldigt bra tränare där vilket jag är väldigt nöjd med.

– Under mina tre säsonger där borta har hela tiden det viktigaste varit att jag utvecklas och inte står och stampar. Det tycker jag också att jag gjort även om jag självklart velat att det skulle gått fortare.

Andreas Englund är hemma i Stockholm över sommaren.

Ronnie Rönnkvist









MÅNGA SVENSKAR I LAGET

Senaste två säsongerna har Andreas Englund spelat för Belleville Senators. Just Belleville har runt 50 000 invånare och ligger mellan Toronto och Ottawa.

– Det är en ganska liten stad, men dom har haft ett OHL-lag innan och vi har runt 3000 åskådare på matcherna. En hockeystad är det även om den är liten.

Senaste säsongen spelade han 68 matcher i AHL och tre i NHL.

– Säsongen började trögt och jag fick se till att spela mig in i laget även i AHL. Sedan gick det bättre och bättre under säsongen och jag fick avsluta med tre NHL-matcher. Det var skönt att känna att jag tog kliv framåt under hela säsongen.

Varför hade du det trögt inledningsvis?

– Det gick bara inte som jag hade hoppats på. Sommarträningen tycker jag kändes bra, men sedan kom jag inte in i det helt rätt.

– Jag jobbade mig in i det och det kändes bra. Även om det var lite motgångar i början var det något jag kunde jobba mig ur.

Andreas Englund var inte ensam svensk i Belleville förra säsongen. Förutom Englund spelade även Filip Gustavsson, Marcus Högberg, Julius Bergman, Erik Brännström och Tobias Lindberg i laget.

– Det var jättekul. Vi hade några svenskmiddagar och det kändes bra att få prata lite svenska också. Vi alla kommer från Sverige vilket är lite skillnad och visst är det annorlunda jämfört med Nordamerika.

– Under min första säsong där borta var jag ensam europé i laget, vilket fungerade bra det med, men självklart är det skönt att ha några svenska att kunna prata med.

Vad krävs det av dig om du ska ta en ordinarie plats kommande säsong?

– Att ta mer ansvar och våga göra saker med pucken. Självklart också att bygga från min stabila defensiv som jag tycker har varit min styrka under hela min seniorkarriär.