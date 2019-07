Västerviks jakt över – har hittat sin toppcenter: "Stor erfarenhet från spel på hög nivå"

Under hela våren och sommaren har Västervik varit på jakt efter en toppcenter. Nu meddelar man på sin hemsida att man hittat denne toppcenter i amerikanen Rob Bordson.

31-åringen, som har 380 AHL-matcher på meritlistan, kommer närmast från österrikiska Dornbirner.

MISSADE HELA FJOLÅRET

Något spel i den österrikiska klubben blev det dock inte, då han drogs med en knäskada som gjorde att han missade hela den gångna säsongen.

– Vi är väl medvetna om Robs skada ifjol och det kommer kanske ta lite längre tid för honom att komma in i matchform än de andra. Skadan ska vara läkt sen en lång tid tillbaka och han har varit på is och skött sin rehab på University of Minnesota-Duluth, säger Västerviks sportchef Emil Georgsson till klubbens hemsida.

Georgsson hoppas ha hittat sin toppcenter i Bordson. För två säsonger sedan noterades amerikanen för 38 poäng (8+30) på 45 matcher för Fischtown i den tyska högstaligan.

– Rob är en center med stor erfarenhet från spel på hög nivå. En ledartyp som kommer bli viktig i vårt unga lag, säger Georgsson.

Kontraktet sträcker sig över den kommande säsongen.