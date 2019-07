Framtidens Damkronor: Lova Blom

Svensk landslagshockey på damsidan upplevde sin mörkaste stund någonsin när man ramlade ur A-VM tidigare i år. Men det finns nya talanger som kommer underifrån, redo att ta över från det tidigare gardet. I en artikelserie på hockeysverige.se får ni möta några av framtidens Damkronor. Först ut: Djurgårdens Lova Blom.

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)



Sverige fick lämna A-VM i våras. Givetvis ett stort nederlag för svensk hockey, men kanske också en uppstart för något nytt och spännande. Nu handlar det om att bygga för framtiden. Just framtiden ser faktiskt ganska ljus ut om vi blickar lite neråt i åldrarna. För bara två säsonger sedan vann Sverige JVM silver. Det visar på att återväxten i svensk hockey är god.



Men vilka är dom som kommer underifrån? Under sommaren ska ni få träffa några av framtidsnamnen i en mini-serie. Först ut är Djurgårdens nyförvärv, Lova Blom.

Förbundskaptenen Ylva Martinsen berättar om den 15-åriga talangen:

- Lova är en tekniskt bra skolad spelare med vinnarskalle. Hon var starkt lysande bland 03:orna i Stålbucklan och har erfarenhet från två JVM. Det ska bli spännande att följa hennes fortsatta utveckling nu när hon tar steget från killhockeyn till SDHL.

- Förhoppningsvis får hon bästa tänkbara miljö och hockeyutbildning på NIU i Djurgården då vi behöver fler spelare som har riktigt bra tekniska färdigheter för att kunna mäta oss med andra nationer kommande år.



Det var på Rosvalla Idrottsplats i Nyköping Lova Blom inledde sin hockeykarriär.

- Jag var på Rosvalla första gången då jag var fyra år. Det var tack vare min pappa (Anders) och min bror (Måns). Båda spelade hockey och tog med mig på en allmänhetens åkning. Efter det fastnade jag för hockeyn helt enkelt, berättar Lova Blom då vi träffas på familjens altan i Nyköping för en intervju.

- Min bror spelar fortfarande och är nu i Nyköpings J20. Han är tre år äldre än jag.

SPELADE MED KILLAR

Precis som så många andra tjejer började även Lova Blom spela med killar.

- Ja, det gjorde jag. Det blev kill-lag direkt. Sedan har jag spelat i det laget och med nästan samma killar hela tiden fram till nu i maj.

- Till en början var vi fyra tjejer. Ganska tidigt var det två som lade av. Sedan var det jag och en annan tjej kvar, men hon lade också av för två år sedan.



Lova Blom har alltså spelat under hela sin karriär med killar. Hon är dessutom en av få tjejer som fått chansen att vara med i TV-pucken för killar.

- Jag har alltid älskat att tävla och tyckte det varit jättekul att spela med killarna. Jag satte upp både stora mål, men även delmål, ganska tidigt som jag vill nå till. Bland annat satte jag upp tidigt TV-pucken som mål.

- När jag var yngre satte jag upp lite delmål som Stålbucklan och juniorlandslaget, men mitt tidiga mål var att ta en plats med killarna i TV-pucken.

Lova Blom

Foto: Ronnie Rönnkvist



Det låter som ett tufft mål och en häftig utmaning?

- Det är ändå fyra, fem tjejer som har spelat TV-pucken. Det var en utmaning, men det är också vad jag gillar och får mig att vilja mer och tävla.



Hur var det fysiskt att spela TV-pucken med tanke på att du ställdes mot några av Sveriges bästa spelare i din åldersklass?

- Jag spelade med killar hela tiden, men det var tuffare i TV-pucken än att köra i serien som jag gjorde här hemma.

- Samtidigt förväntade jag mig inget annat än att det skulle vara extremt tufft och var beredd på det. Sedan är jag nog van med att få dom här tuffa tacklingarna så det blev ingen jättechock, men visst var det tufft.





VILL SE TACKLINGAR I DAMHOCKEYN



Lova Blom önskar också att damhockeyn skulle tillåta mer tacklingar.

- Ja, det skulle jag säga. Jag önskar att det kunde vara samma regler för tjejer och killar med tacklingar och sådant. Samtidigt har det varit extremt mycket skador inom damhockey så på ett sätt kanske det är lite bra som det är.

- Hade vi fått samma regler från början tror jag ändå att det hade kunnat vara lite annorlunda idag.



15-åringen (fyller 16 om några dagar) från Nyköping har alltid varit en poängmaskin. Under senaste säsongen svarade hon för sex mål och totalt 24 poäng på elva matcher i Nyköpings U16.

- Jag har alltid spelat där upp och älskat att göra mål, men varför… Jag har inget bra svar på det.



Kan man träna på att göra mål och hur i så fall?

- Ja, det kan man absolut. Det är bara att ställa sig på skottrampen, men också våga göra annat på matcher och träningar så man inte fastnar i en grej. Det börjar redan på skottrampen.

- Man kan inte bara stå och nöta handledsskott utan du måste kunna göra annat också. Det är sällan du är helt ren på hockeyplanen så det gäller att vara beredd i alla lägen.

Här spenderar Lova Blom mycket tid.

Foto: Ronnie Rönnkvist













Klarar du att sätta pucken i den maskan du vill?



- Jag har mycket att öva på där (skratt). Jag är kanske inte lika bra i alla lägen och situationer, men jag kan alltid öva och bli bättre.

HAR SPELAT STÅLBUCKLAN - FYRA GÅNGER



Lova Blom har spelat med i fyra upplagor av Stålbucklan och vid den första turneringen var det första gången hon spelade med tjejer.

- Första året hade man slagit ihop Södermanland och Uppland. Det var första turneringen och matchen som jag körde med tjejer.

- Jag tyckte att det var jobbigt, men efter det började jag kombinera tjej och kill-hockey. Jag kommer ihåg att det var en ganska stor kontrast eftersom jag var tvungen att hålla tillbaka för att inte gå ut och spela på samma sätt som jag gjorde med killarna. Det här gjorde att jag också drog på mig en del utvisningar då jag körde med tjejerna.



Hur stark är annars damhockeyn i Nyköping?

- Det har blivit bättre med åren. Vi hade en liten dipp i några år. När jag var nio, tio år försökte man få ihop ett tjejlag och det var också en del tjejer där, 10-15 stycken om inte mer ändå.

- Jag vet inte vad som hände, men det trappades av mer och mer. Nu börjar det ändå komma upp lite igen och Nyköping har startat ett damlag för dom som vill testa på. Det här tror jag kan leda till att yngre vill börja.

- Vi har nya personer i styrelsen som jag vet vill satsa på både på tjej och killhockeyn, så jag tror att det kan bli mycket bättre närmsta åren. Snacket går att dom kommer satsa på damhockeyn i Nyköping och försöka få fler tjejer att börja.



Kan du själv vara en förebild och få unga tjejer att vilja börja spela?

- Jag hoppas jag kan vara det. Samtidigt är det kul att visa för andra att det går och är kul köra, att man ska våga köra med killar och sådana saker. Då kan det komma fler som vill börja och till slut kan det då bli ett tjejlag.

Foto: Ronnie Rönnkvist



Hur mycket tid lägger du idag på hockeyn?

- Jag lägger extremt mycket tid på hockeyn. Under säsong känns det som att jag inte gör så mycket annat, men det är också vad jag tycker är lite kul.

- Jag vet också hur mycket tid jag måste lägga på hockeyn för att kunna utvecklas. Dessutom kör jag mycket extraträning. Har vi inte träning med laget så kör jag själv. Det har blivit lite dåliga konsekvenser av det då och då eftersom jag övertränat lite ibland.

- När jag inte haft träningar med laget har jag gått på och tränat själv, vilket inte gett mig tid för återhämtning eller någon vilodag. Nu efteråt kan jag tänka att det var dumt. Jag har brunnit så mycket för hockeyn att jag tagit beslut som när jag känt mig lite förkyld eller haft lite ont i halsen så har jag kört ändå till det jag blivit väldigt sjuk. Det kan ju vara dumt ibland, säger Lova Blom med ett nästan generat leende.

VILL KUNNA LEVA PÅ HOCKEYN



Lova Bloms dröm är att en dag kunna leva på sin hockey.

- Absolut. Det är min dröm. För att nå dit måste vi börja lägga lika mycket energi på tjejer som på killarna.

- Jag tycker att det redan nu har börjat bli så. Det kommer mer uppmärksamhet på oss tjejer. Fortsätt på det spåret och visa att tjejer också kan spela hockey på en väldigt bra och hög nivå, då tror jag vi kan nå dit en dag.



Inför kommande säsong lämnar Lova Blom herrhockeyn och ska enbart spela med tjejer. Ny klubbadress blir Djurgården.

- Jag tycker Djurgården alltid varit en väldigt professionell organisation. Dom lägger mycket energi på tjejerna, vilket jag tycker är väldigt bra. Det var nog mest dom bitarna som drog mig dit.

- Dessutom var jag där och testade några gånger under förra säsongen och tittade på hockeygymnasiet. Jag tyckte att det även verkade vara en väldigt skön grupp.

- Nu har jag kört försäsong med Djurgården och det är tjejer som verkligen ger allt varje träning. Jag tycker att det verkligen är jättekul att se.



Vad tror du blir den stora utmaningen med att kliva in i SDHL?

- Det är en väldigt hög nivå i SDHL, men jag tänker bara köra och tänka så mycket. Det är nog vad jag måste göra och är bäst på, skrattar Lova Blom och fortsätter:

- Fungerar det inte direkt så kommer jag inte ge upp. Hamnar jag på bänken så är det bara att köra på och visa vad jag vill så kanske jag är den som är ute och spelar sedan.



Kommer du spela något med killar den här säsongen?

- Nej, det kommer jag inte göra, förutom på hockeygymnasiet.



Hur ska det bli socialt att flytta till Stockholm med tanke på den lantliga idyll vi sitter i just nu?

- Just nu är jag den här småstadstjejen… tror jag. Jag trivs i lite mindre städer, men det ska bli riktigt spännande att flytta upp dit själv, lära mig och jag ska ta hand om mig själv och klara mig på egen hand.

- Det kommer bli en utmaning, men kul ska det bli, avslutar Lova Blom.