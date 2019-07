RÖNNKVIST: IK Oskarshamn - tidernas All-Star Team

Ronnie Rönnkvist fortsätter sin hockeyhistoriska genomgång där han tar ut tidernas All-Star Team för alla SHL-lag. I dag är det Oskarshamnss tur.





Det känns lite konstigt att plocka ut Oskarshamns bästa All Star team genom alla tider då deras absolut bästa tid är just nu. Jag ska villigt erkänna att jag inte heller är jättekunnig om deras tid i Division 2 och 3. Givetvis har jag koll på att Per Bäckman varit tränare i klubben och Färjestads-ikonen, Mathias Johansson, kommer från klubben. Egentligen hade jag velat plockat med Per Kenttä, Håkan Åhlund, Fredrik Hallberg eller någon annan av ledarna, men ingen av dom har ju spelat i klubben. Dom ska i alla fall nämnas som historiska ledare.

Två av lagets tidigare profiler, Pelle Bäckman och Mathias Johansson, har jag redan nämnt. Ingen av dom kommer med i mitt All Star team. Det gör inte heller spelare så som Hans-Ove Norberg, Jonas Engström, Jimmy Appelqvist, Timo Leinonen, Stefan Pettersson, Göran Martinsson, Fredrik Jeansson eller Joakim Rooth. Inte heller spelare som Filiph Engsund, Joakim Thelin eller Oskar Nilsson.



I alla fall kom jag fram till att mitt personliga All-Star Team för Oskarshamn, med en ”runner-up” på varje position ska se ut enligt följande:





Målvakt:

Stefan Sohlin

En stor målvaktsprofil som lätt glöms bort. Han var med om att ta upp Väsby till elitserien 1987, men han är med här eftersom han gjorde ett mycket starkt avtryck under sin tid i Oskarshamn. Dit kom han från Västervik och stannade kvar i klubben under fem säsonger. Moderklubben är RA73 som står för Rosersberg och Arlanda. Idag går den klubben under namnet Wings”. En målvakt och personlighet som gick sin egen väg. Både en skicklig målvakt och en uppskattad person.

Runner-up: Christoffer Rifalk





Backar:





Peter Ekroth

Han kom till Oskarshamn från elitseriespel med Södertälje. Jag tror det är få forwards som kände sig trygga när dom ställdes mot Ekroth. Han klev aldrig undan oavsett vad det gällde. Ekroth var heller inte blyg att ta för sig och säga till om någon spelare inte höll sig innanför ramen och jobbade stenhårt för Oskarshamn. I september 1998 dömdes Peter Ekroth för misshandel av Troja-Ljungbys Peter ”Kessler” Eriksson i samband med en match. Meningarna går isär om vad som egentligen hände i spelarutgången i Oskarshamns ishall i november 1996.





Daniel Ljungqvist

Har rötterna i Boro/Landsbro liksom två andra storbackar, Tomas Nord och inte minst Erik Karlsson. Laglojal som få. Allroundback som var en mycket duktig skridskoåkare. Han kom till Oskarshamn efter att ha spelat i SHL med HV71 och Södertälje. Gjorde sällan en svag match och belönades med ett C på bröstet under tre säsonger för sina goda ledaregenskaper. Gjorde sex och en halv säsong med Oskarshamn innan han återvände till Boro/Vetlanda där han avslutade sin aktiva karriär.



Runner-Up: Mikael Ekström

Oskarshamn firar SHL-avancemanget.

Bildbyrån





Forwards:





Jarmo Mäkitalo

Den finske OS-spelaren från 1980 gjorde bara två säsonger i Oskarshamn, men på den korta tiden gjorde han ett stort avtryck i klubben. Tidigare hade han spelat i elitserien med både Södertälje och Leksand. Där hade han dessutom varit en av lagets bärande spelare med sin offensiva och många stunder irrationella hockey. Givetvis blev han en viktig och bärande spelare även i Oskarshamn. På sina 68 matcher i Oskarshamn gjorde Mäkitalo imponerande 45 mål och totalt 117 poäng. Svensk Mästare med Södertälje 1985.





Alexander Johansson

Kom till Oskarshamn från Västervik 1999 och blev kvar i klubben tolv säsonger. Från början var Alexander ”Acke” Johansson forward, men skolades om till back i slutet av sin tid i klubben. Jag hade lika gärna kunnat ha med honom som back, men i mitt tycker var han strået vassare som forward. Spelade en säsong med Tobias Holm och Martin Thörnberg. Trion var under säsongen 2004/05 en av seriens absolut vassaste. Numera hänger Alexander Johanssons tröja med nummer 12 i taket i Be-Gee Arena.







Tomas Gustafsson (Idag: Björnström)

Var lagkapten i Oskarshamn under tio säsonger. Bara det i sig är imponerande. Han lämnade Oskarshamn efter säsongen 1990/91 efter att han debuterat i A-truppen då laget spelade i Division 3, alltså dagens Division 2. Spelade Junior-EM 1993 och gjorde några säsonger i HV71 där jan bland annat blev svensk mästare 1996 innan han återvände till Oskarshamn inför säsongen 1996/97.



Runner-up: Arsi Piispanen



