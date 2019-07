När vi pratar om kontrakt i NHL måste vi skilja på "RFA"-spelare och "UFA"-spelare. De som är RFA är de yngre killarna som fortfarande har sina rättigheter hos en klubb även om de inte har något faktiskt kontrakt. I den kategorin finns exempelvis Patrik Laine, Mitch Marner och Brayden Point. Nästa år finns exempelvis 2018 års Calder Trophy-vinnare Mat Barzal i den kategorin. Men i den här bloggen är det de spelare som blir "Unrestricted free agents" jag fokuserar på. Spelarna som är fria att gå till vilken klubb de vill när deras kontrakt löper ut, så som John Tavares förra året och Artemij Panarin i år.

Nästa sommar är det många stora stjärnors kontrakt som löper ut. Från och med den första juli i år fick de börja förhandla om nya avtal men det vanliga är att det dröjer en stund innan de börjar förhandla och kommer överens. 2016 skrev Steven Stamkos exempelvis på ett kontrakt med bara en dag kvar på sitt kontrakt. I år gjorde Erik Karlsson detsamma, med två veckor kvar på sitt tidigare avtal.

Det troligaste är att de flesta på listan nedan kommer förlänga med sin nuvarande klubb, men det finns absolut skäl att tro att någon kommer göra en "Tavares" och byta klubb på första juli.

TIO SUPERSTJÄRNOR MED UTGÅENDE KONTRAKT

Braden Holtby, målvakt, Washington

Braden Holtby närmar sig 30-strecket och har varit ganska ojämn de senaste två åren. Han blev visserligen Stanley Cup-hjälte så sent som för ett år sedan men vi ska komma ihåg att han gick in i det slutspelet som backup till Philipp Grubauer. Holtby tjänar just nu 6,1 miljoner dollar per år och om Capitals kan få in honom på ett ganska kort kontrakt är det förstås en no-brainer. Men tänk om Holtby blickar mot Carey Price och Sergej Bobrovskij och vill ha ett långt kontrakt kring tio miljoner dollar? Då KAN det bli svårt för Washington att behålla honom. Ursprungstipset är dock att han blir kvar.

Robin Lehner och Corey Crawford, målvakter Chicago

Dessa båda herrar måste klumpas ihop här. På pappret sitter Chicago på NHL:s bästa målvaktsuppsättning men båda har alltså utgående kontrakt och åtminstone en av dem lär lämna Chicago efter säsongen. Om Robin Lehner spelar på samma nivå som förra säsongen är han Blackhawks givna förstaval för framtiden. Samtidigt är Crawford en världsmålvakt när han får vara skadefri - vilket han dock sällan är. Hjärnskakningsproblemen har börjat ta ut sin rätt så stalltipset är att Lehner blir kvar och att Crawford inte blir det. Just nu kanske det till och med är troligast att Corey Crawford lägger av efter kommande säsong.

Roman Josi, back Nashville

Vi går vidare till backsidan och börjar med att titta närmare på mannen som sitter på NHL:s bästa kontrakt just nu. Roman Josi är en av världens fem, tio bästa backar men har just nu en lönetaksträff på fyra miljoner dollar. Som jämförelse fick exempelvis Anton Strålman 5,5 miljoner per år av Florida häromveckan. Roman Josi kommer alltså kunna få ett superkontrakt om ett år. Han är dessutom Nashvilles lagkapten och de kommer naturligtvis göra allt de kan för att behålla sin stjärnback. I synnerhet nu när P.K. Subban är borta är det ännu viktigare att Josi blir kvar. Och det lär han bli. Men billigt blir det inte.

Alex Pietrangelo, back St. Louis

Ledde som lagkapten St. Louis Blues till klubbens första Stanley Cup-titel någonsin och det lär märkas i hans kommande kontrakt. Har hunnit bli 30 år men tjänar i sammanhanget ganska billiga pengar: 6,5 miljoner dollar. Således lär han få sin belöning i nästa kontrakt, som lär bli både lite för långt och lite för dyrt. Men det känns nästan givet att han kommer förlänga med St. Louis Blues. Det här känns som ett kontrakt som kommer bli klart så fort han hunnit fira klart efter Stanley Cup-vinsten.

Torey Krug, back Boston

Torey Krug är nästan lite av en doldis fortfarande men har gjort 40, 39, 44, 51, 59 och 53 poäng under sina sex NHL-säsonger och drog dessutom ett enormt tungt lass under slutspelet, där Boston sånär blev mästare. Han har hunnit bli 28 år men det här är en kille som kommer åldras väl, något annat känns otänkbart, och precis som i fallet med Pietrangelo känns det bara som en tidsfråga innan amerikanen belönas med ett både långt och dyrt kontrakt med Boston. Chanserna att han flyttar nästa sommar känns mikroskopiska.

Tyson Barrie, back Toronto

Här har vi ett riktigt intressant fall. Tyson Barrie är en högerskjutande, offensiv back med ett ganska billigt kontrakt (strax under sex miljoner per år) som alltid gör mycket poäng och som numera spelar i ett lag med lönetaksproblem. Barrie kommer, om han gör en kanonsäsong i Toronto, kunna bli nästa sommars mest eftertraktade back. De senaste två säsongerna har han gjort 14 mål per år och snuddat på 60 poäng. Dessutom kommer han bara vara 28 år när kontraktet löper ut. Det är svårt att förutse ett år i förväg, men min gissning är att Tyson Barrie inte blir kvar i Toronto utan blir marknadens hetaste back om ett år. Kanske den hetaste spelaren över huvud taget.

Torontos stjärnvärvning Tyson Barrie.

Foto: Bildbyrån









Taylor Hall, forward New Jersey

Här har vi ett potentiellt "John Tavares-fall" där spelaren håller alla dörrar öppna till första juli och sen sajnar någon annanstans. Av någon anledning har Taylor Halls framtid redan diskuterats i något år, och det kan finnas flera anledningar till det. Dels har det mer eller mindre setts som att han på egen hand dragit Devils-loket och att han därför vill till ett bättre lag, dels är väl new Jersey inte den sexigaste klubben och dels är det för att han själv legat så vansinnigt lågt är han talat om sin egen framtid. Men New Jersey är inte samma klubb nu som de var för några veckor sedan. De har sin supercenter för framtiden i Jack Hughes. De har sin superstjärneback i P.K. Subban och de har en hel del löneutrymme. Skulle Taylor Hall välja att kliva ut på den öppna marknaden kommer han nog kunna få ett ännu fetare kontrakt än det Artemij Panarin fick i år (sju år á 11,6 miljoner) men mitt utgångstips är nog ändå att Hall blir kvar och skriver på för åtta år med New Jersey Devils.

Nicklas Bäckström, center Washington

Det finns några riktigt stora svenska stjärnor som sitter på utgående kontrakt. Robin Lehner är en, backen Erik Gustafsson är en annan. Men Nicklas Bäckström är naturligtvis det största namnet. Han har tidigare gått ut och sagt att han vill förlänga med Washington och det finns förstås ingenting som tyder på något annat än att de vill samma sak. Visst, "Bäckis" börjar komma upp lite i åren men han lär åtminstone kunna få ett fyraårskontrakt med huvudstadslaget. Brynäsfansen lär med andra ord få vänta på att se sin älskling i truppen igen. Nicklas Bäckström lär bli Washington trogen några år till.

Mike Hoffman, forward Florida

Erik Karlssons favoritlagkompis (NOT) är en av NHL:s mest underskattade forwards. Under sina fem säsonger som ordinarie i NHL har han gjort 27, 29, 26, 22 och 36 mål. Dessutom gör han en stor del av målen i fem mot fem snarare än i powerplay. Har passat i perfekt i Florida och gjorde alltså, i skymundan, nästan 40 mål förra säsongen. Det här är en spelare som både kan förlänga med Panthers och testa marknaden för att dra in de riktigt stora pengarna. På sitt nuvarande kontrakt tjänar han nämligen "bara" 5,2 miljoner dollar per år. Å andra sidan lär han leva ett drömliv nere i Florida och han är en stjärna i ett lag som lär kunna utmana om Stanley Cup de kommande åren. Dessutom har han ju ett visst skamfilat rykte efter skandalen med hans hustru i Ottawa, så vem vet - det kanske drar ned hans marknadsvärde på den fria marknaden?

Dessa är de tio största namen som blir UFA i sommar, enligt mig, men det finns flera storstjärnor värda att nämna. På målvaktssidan blir exempelvis Jacob Markstrom free agent. Hur tänker Vancouver, med Thatcher Demko på uppgång, där? På backsidan har jag nämnt Erik Gustafsson och där kan vi också rikta fokus mot namn som Jake Muzzin och Justin Faulk. På forwardssidan finns Brayden Schenn, Mikael Granlund, Jevgenij Dadonov, Alex Galchenyuk med flera.

Ni ser, det lär hända en hel del i NHL även det kommande året...