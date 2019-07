KLART: Här är Stanley Cup-hjältens nya kontrakt

Han gjorde sin NHL-debut i januari, när St. Louis Blues låg i den absoluta botten av NHL. Ett halvår senare var Jordan Binnington den store hjälten när laget helt sensationellt vann Stanley Cup. Binnington var en av favoriterna till Conn Smythe Trophy, priset till slutspelets MVP, och slutade närmast bakom Elias Pettersson i omröstningen om årets rookie.

Sensationsmannens kontrakt gick, passande nog, ut för ett par veckor sedan och han hade ansökt om att få sin nya lön bestämd i en skiljedomstol. Men som väntat behövde man aldrig ta det så långt. Målvakten har nämligen skrivit på ett brokontrakt, på två år, med en lönetaksträff på 4,4 miljoner dollar. Det bekräftade St. Louis själva under natten.

- Vi är nöjda över att ha Jordan sajnad för två år till. Hans spel var helt otroligt och vi ser fram emot att se honom fortsätta bidra till det här laget, säger general manager Doug Armstrong till klubbens webbplats.

HÖLL NOLLAN I DEBUTEN

På 30 NHL-matcher knep Binnington 24 segrar. Han släppte in 1,89 mål per match och räddade 92,7 procent av skotten. Han höll nollan i NHL-debuten och blev sedan den första rookiemålvakten någonsin att vinna 16 matcher under ett och samma slutspel. Han var sedan planens gigant i den sjunde och avgörande finalen mot Boston Bruins.



- Jag är så glad över att ha den här dealen klar med St. Louis, säger han själv.