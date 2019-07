I takt med att ekonomin blir mer och mer stram blir det fler och fler klubbar som hämtar även sina ”spetsvärvningar” från Hockeyettan. Dörren till Hockeyallsvenskan har aldrig stått mer på vid gavel än den gör idag.



Strömmen av spelare som lämnar Hockeyettan för att ta chansen ett pinnhål upp i hierarkin är påtaglig och vissa har naturligtvis större möjligheter att lyckas än andra.



Idag ger jag er de i mitt tycke tio mest intressanta värvningarna från ettan som gjorts av hockeyallsvenska gäng.



10. Pontus Johansson, Almtuna (från Vimmerby)

Pondus och kraft behövs alltid i ett framgångsrikt lag och när Almtuna hastigt och lustigt fick tillbaka sin allsvenska status får också Johansson chansen högre upp i hierarkin. Det har han förtjänat. För den storväxte anfallaren har under ett flertal säsonger i Hockeyettan visat hur bra han är på att bana väg för sina lagkamrater och röra om i grytan. Egenskaper som kommer fungera minst lika bra i Hockeyallsvenskan.



9. Felix Olsson, Tingsryd (från Kalix)

När man talar om Kalix handlar det nästan alltid om trotjänaren Johan Pettersson som är för bra för att spela där, men ändå ständigt stannar kvar på grund av sin civila position. Faktum är dock att Felix Olsson varit med och dragit det där lasset i stort sett lika mycket de senaste åren. Den poängstarke centern har haft A på bröstet och varit en av lagets ledande spelare. Det ledde till en allsvensk chans med KHK i vintras och det känns som att han verkligen är redo för Hockeyallsvenskan. Här finns många verktyg i lådan.



8. Mikael Roslund, Karlskrona (från Troja/Ljungby)

I ett grått och potenslöst Troja/Ljungby var Roslund i stort sett den ende som hittade nätet med någon form av kontinuitet säsongen som gick. Den pigge forwarden briljerade i ett underpresterande toppgäng och var med sina 23 mål framåt hela elva bättre än närmsta lagkamrat. Det är en liten målskytt som mognat under ett par säsonger i Hockeyettan och nu tar chansen i Karlskrona. Jag är spänd av förväntan inför att få följa hur det hela kan utveckla sig. Jag tror på succé.



7. Jonathan Granström, Mora (från Visby/Roma)

Granström är fortfarande bara 19 år, men har de två senaste säsongerna varit en viktig komponent i Visby/Romas backuppsättning. En försvarare med stor uppsida och som vågar göra saker med pucken. Visby hade nog hoppats på att få behålla honom ytterligare en säsong för att begagna sig av potentialen som bara växer, men Mora snuvade dem på den saken. Bör definitivt vara redo för Hockeyallsvenskan redan nu.



6. Daniel Andersson, Kristianstad (från KRIF)

Det här är en riktigt bra värvning av två anledningar. Först och främst naturligtvis på grund av skillsen. Den storväxte centern har varvat Hockeyettan de senaste säsongerna och var den gångna säsongen en monumental del av KRIFs fruktade förstakedja. En lina som förmodligen var den bästa i hela ligan. Andersson har det mesta en anfallare behöver i sitt spel och använder hela paletten som målskytt, framspelare och oöm typ. Den andra anledningen till att det är en bra värvning är förstås att han redan känner klubben han kommer till. ”Kingen” gjorde ju två säsonger i KIK så sent som mellan 2016 och 2018. Han kommer att kunna gå in och leverera från start.



5. Jesper Ylivainio, Mora (från Boden)

Att det blev 47 poäng (21+26) på 37 Hockeyettan-matcher säsongen som gick är knappast någon slump. Ylivainio är inte särskilt stor, men han har en jäkla teknik och blick för spelet vilket gör honom till en avig motståndare som det är svårt att förutspå. Det är dessutom inte något fel på hans avslut och precis som alla spelare sprungna ur de senaste årens Boden finns det även lite temperament där. Kan bli en positiv historia för Mora.



4. Sebastian Fakt, Almtuna (från Hudiksvall)

Tidigare på listan har jag hyllat Almtunas värvning av Pontus Johansson. I Sebastian Fakt har Uppsala-klubben lyckats landa en ganska liknande typ av spelare, men aningen mindre och aningen mer vass. För Fakt är också en spelare som spelar med mycket kraft och verkligen utnyttjar den till att ta sig den smutsiga vägen in på kassen. Dessutom är han utrustad med ett bra målsinne och hade det inte varit för ett defensivt spelsätt som hämmade honom hade det blivit fler än de 24 kassar han sköt för Hudiksvall i vintras. Kan bli en riktigt överraskande hit i Hockeyallsvenskan.



3. Pontus Andreasson, Björklöven (från Hanhals)

Ska man vara petnoga tillhörde Andreasson SHL-organisationen Frölunda och vara bara i Hockeyettan på lån. Men han tillbringade ändå hela säsongen i Hanhals så det känns korrekt att betrakta honom som en Hockeyettan-värvning. Tillsammans med Robin Carlsson (nu i Tingsryd) och Mattias Elfström (nu i Troja/Ljungby) utgjorde Andreasson en av ligans mer sevärda och sylvassa linor säsongen som gick. Björklöven får en lirare som så väl kan centra som gå på kanten och som gärna sätter upp sin omgivning, men lika väl kan göra det på egen hand. En herre ämnad för större uppgifter.



2. Måns Carlsson, Mora (från Vimmerby)

Att Mora åkte och scoutade Carlsson när de fortfarande var en SHL-förening säger väl det mesta om vad de ser för potential i honom. I en tid när hockeyn bara går fortare och fortare är 21-åringen (fyller 22 senare i sommar) befriande nog en herre som gärna drar ner på intensiteten och spelar i ett lite lägre tempo. Effekten av det blir att han nästan alltid ligger helt rätt i position och gör precis de rätta sakerna ute på banan. En klok center som är precis lika bra i offensiv som i defensiv riktning. När han nu kommit i ordning med träningen är det bara uppåt som gäller. Kan bli hur bra som helst.



1. Carl Becker, Södertälje (från Piteå)

Silly season hann knappt ens starta förrän Södertälje var framme och rykte Carl Becker ur Piteå. De var knappast ensamma om att vilja lägga rabarber på denna guldklimp som har fostrats i ettan under ett gäng säsonger. Den gångna säsongen var han den starkast lysande stjärnan i en lina tillsammans med rutinerade Magnus Isaksson och Joakim Högberg vilket säger allt. En målskytt som det är smått omöjligt att ta pucken av när han är på rätt humör och som med en avig spelstil sällan tvekar att ta den snabbaste vägen in på mål. Han är där det hettar till, han är på rätt ställe när pucken dyker upp, han har alla förutsättningar att bli en synnerligen vass allsvensk spelare.