RÖNNKVIST: Leksands IF - tidernas All-Star Team

Ronnie Rönnkvist fortsätter sin hockeyhistoriska genomgång där han tar ut tidernas All-Star Team för alla SHL-lag. I dag är det Leksands tur.







Här finns det massor av tradition och det går inte att jämföra lagen på 1940-50 talet med dom på exempelvis 70, 80 eller 90 talet. I alla fall har jag själv en ganska bra koll på Leksand genom tiderna eftersom jag har varit med i en del projekt som handlar om just den klubben. Jag har heller aldrig gjort någon hemlighet av att jag är leksing även om jag inte är någon fanatiker på något vis. Det gjorde till och med lite ont i mig då Mora åkte ur SHL i våras.



Leksand gick upp första gången i högsta serien 1948 efter en kvalseger mot Karlberg på Kristinebergs IP i Stockholm. Inte alls långt ifrån där Hans ”Tjalle” Mild växte upp. Senaste gången laget tog klivet upp var alltså i våras efter att besegrat vännerna i Mora.





Kanske skulle Ingemar ”Strömmingen” Söderberg, Per-Agne ”Pära” Karlström, Göran Högosta eller Johan Hedberg haft en målvaktsplats i mitt All Star team. Kanske skulle Vilgot Larsson, Ulf Weinstock, Janne Huokko, Roland Bond, Thommy Abrahamsson, Lars-Erik Sjöberg eller rent av Patrik Hersley haft en backplats. Kanske skulle Jens Bergenström, Jon Knuts, Stig Påvels, Hans Jax, Kjell Brus, Dan Söderström, Dan Labraaten, Folke ”Totte” Bengtsson, Per-Olov Brasar, Thomas Forslund, Per-Erik Eklund, Mikael Karlberg, Jens Nielsen eller Anders ”Masken” Carlsson ha en forwardsplats. Raden av storspelare som spelat i Leksand kan göras hur lång som helst.





I alla fall kom jag fram till att mitt personliga All-Star Team för Leksand, med en ”runner-up” på varje position, ska se ut enligt följande:





Målvakt:





Christer Abris





Han kom till Leksand eftersom hans tvillingbror Thommy ställde det som krav för att komma dit och spela. Christer och Thommy var förövrigt backpar som pojklagsspelare hemma i Falun. Abris spelade 15 säsonger i Leksand mellan åren 1964 och 1982. Han gjorde även en kortare sejour hos New England Whalers i WHA. Dessutom tog han Leksand till final som tränare säsongen 1988/89. Totalt vann han tre SM-guld med Leksand och spelade till och från i Tre Kronor mellan 1966 och 1981.





Runner-up: Peter Åslin





Backar:





Åke Lassas





Jag vågar påstå att det inte finns någon som har betytt lika mycket för Leksands utveckling som Åke Lassas gjort. Han hette för övrigt egentligen Lasses i efternamn. Totalt gjorde han 23 säsonger i Leksands A-lag samtidigt som han skötte sitt glasmästeri inne i Noret. I vissa matcher spelade han back i ena bytet och det efter var han forward. Åke Lassas är en av svensk hockeys största spelare och pionjärer genom alla tider. Den kanske mest givna jag kan komma på i ett SHL-All Star team. Åke Lassas dog 2009.



Tomas Jonsson





Under stora delar av 1980 och 90-talet var ”Lill-Affa” en världsback. Han vann två Stanley Cup, ett OS och ett VM-guld. Lägg därtill att han blev svensk mästare med Modo 1979. Men det är inte därför jag har med honom i mitt All Star team. Här är han med för den ovärderliga insatts han gjorde för Leksand under sina år i klubben mellan 1989 och 1998. Under samtliga säsonger i klubben var han den givna lagkapten som visade vägen med ett enormt stort hjärta och ledarskap. En stor personlighet, men även en fantastisk hockeyspelare.



Runner-Up: Magnus ”Sigge” Svensson





Forwards:





Jonas Bergqvist





Leksands meste landslagsman genom alla tider med sina 272 A-landskamper. Skåningen från Ängelholm gjorde 15 A-lagssäsonger i Leksandströjan och var med i det lag som gick hela vägen till SM-final 1989. Under hela sin karriär som spelare visade han ett enormt stort hjärta för klubben, men framförallt var han en väldigt skicklig hockeyspelare. På 575 matcher i Leksandströjan svarade Bergqvist för 224 mål. Var med och vann OS-guld 1994, men har även tre VM-guld, 1987, 1991 och 1998. En av svensk ishockeys riktigt stora spelare.



Mats Åhlberg





”Matta” Åhlberg från Avesta kom till Leksand 1966 och blev kvar som spelare till 1981. Han var den här oberäkneliga spelaren som ensam kunde göra motspelarna konfunderade och inställda på försvarsspel i stället för att spela en anfallshockey eftersom när Åhlberg var på humör kunde nästan vad som helst hända. Oftast sågs han spela tillsammans med sin vapendragare Dan Söderström. Dom både bodde förresten grannar på Åkerö i Leksand under många år. Han var även framgångsrik med spelare som Hans Jax, Dan Labraaten eller Ulf ”Mini” Mårtensson vid sin sida. Mats Åhlberg var med och vann samtliga fyra SM-guld som klubben vunnit.



Nisse Nilsson





”Dubbel-Nisse”, som han kallades, var redan en storspelare då han kom till Leksand från Forshaga 1962. Han avslutade karriären med att bli svensk mästare 1969. Han är en av svensk hockeys stora legendarer, men var också en viktig del i det moderna Leksand. Han kom in i klubben under en tid då flera av äldre spelarna slutade och spelare som Mats Åhlberg, Dan Söderström, Hans Jax, bröderna Abrahamsson, Gunnar Andersson, Kjell Brus med flera skulle ta över. Nisse visade med kraft vid sidan av isen, men även på vad som krävdes för att bli en bra hockeyspelare. Samtidigt var han inte sen med några ”practical joke”. Nisse Nilsson vann två VM-guld. Han gick ur tiden 2017.



Runner-up: Sigurd ”Sigge” Bröms



På onsdag ska vi titta närmare på spelarna som gjort ett extra avtryck på mig hos Linköping.





