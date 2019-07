Valdes i förstarundan - nu skriver svensken NHL-kontrakt

Det blev sju SHL-matcher för Djurgården förra säsongen för Tobias Björnfot. Den Väsbyfostrade backen avslutade sedan med att vara lagkapten för det svenska U18-landslaget som vann VM-guld på hemmaplan. 18-åringen var även med ifjol när det blev brons.

Nu meddelar Los Angeles Kings att backen skrivit på ett rookieavtal de tre kommande säsongerna. Tidigare i våras skrev han på ett treårsavtal med Djurgården och vad det verkar kommer vi få se honom i SHL nästa säsong. Dock vill Kings ha över honom till träningslägret inför NHL-starten. Detta enligt klubbens GM Rob Blake.

Björnfot var en av fyra svenskar att väljas i förstarundan och han är den tredje att skriva NHL-avtal. Philip Broberg (Edmonton) och Victor Söderström (Arizona) har redan skrivit på. Simon Holmström som draftades av New York Islanders har ännu inte skrivit på något NHL-kontrakt.

#LAKings sign Tobias Bjornfot to a three-year ELC; hockey ops says he'll be at training camp. "One of the reasons we signed him," Rob Blake said. (With some assistance from @ReignInsider): https://t.co/TMAsj8iMf3