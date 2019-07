Nylander byter nummer – betalar för fansens nya tröjor

William Nylander hade inte sin bästa säsong i Toronto Maple Leafs den gångna säsongen. Efter att halva säsongen spolierats av utdragna kontraktsförhandlingar så var Nylander inte i spel förrän i december. Totalt blev det 27 poäng på 54 matcher för "Lill-Nyllet".

Nu hoppas Nylander på en nystart till nästa säsong. Som en del av detta väljer den svenske stjärnforwarden att byta tröjnummer, från nummer 29 som han burit de senaste fyra säsongerna till nummer 88.

Numret blir Nylanders tredje under sin femåriga NHL-karriär, då han under sin rookiesäsong i Leafs bar nummer 39 på ryggen.

Det blir inte första gången som Nylander spelar med nummer 88 på ryggen. Forwarden hade numret under sin sejour i Modo säsongen 2013/14 och brukar även spela med numret när han representerar Tre Kronor.

Samtidigt meddelar Nylander att han kommer att stå för kostnaderna för de supportrar som köpt hans tröja med nummer 29 på ryggen. Dessa supportrar kommer att kunna gå till en lokal supportershop och byta ut hans gamla nummer till det nya, något som 23-åringen alltså betalar ur sin egna ficka.

Nylander blir den blott andra spelaren i Maple Leafs historia att bära nummer 88. Hall of Fame-forwarden Eric Lindros bar numret under sin enda säsong i klubben säsongen 2005/06.

Making the switch ... what’s old is new again #88



I’ve got you covered Leafs Nation, go to @realsportstoronto to have your jersey recrested on me. pic.twitter.com/gQWHZVxQMo