Tidigare stortalangen förlänger med succélaget – halverar lönen

Bakom underbarnet Aaron Ekblad var Haydn Fleury NHL-draftens hetaste backlöfte 2014. Fleury valdes som sjunde spelare totalt i draften och spåddes en NHL-framtid som en andra- eller trejdeback i ligan.

Fleury må vara relativt ung fortfarande, men Carolina hade förmodligen hoppats på lite mer från Fleurys sida vid dags datum. Efter sin rookiesäsong 2017/18, där backen spelade 67 matcher för Hurricanes, fick 23-åringen bara chansen 20 NHL-matcher den gångna säsongen.

Backen missade delar av säsongen på grund av en hjärnskakning, men den forne stortalangen fick även se sig själv petad av huvudtränaren Rod Brind'Amour när han var frisk.

Nu får Fleury en ny chans att visa vad han går för i Raleigh. Under tisdagseftermiddagen meddelade Hurricanes att 23-åringen skrivit på ett nytt ettårskontrakt med klubben.

Medan spelare som gick i närheten av Fleury i draften skrivit mångmiljonskontrakt med sina respektive klubbar fick Fleury nöja sig med ett kontrakt värt 850 000 dollar. Det är en lönesänkning på 863 000 dollar från vad han tjänade, bonusar inräknade, den gångna säsongen.

The #Canes have re-signed Haydn Fleury to a one-year deal



