Förre SHL-forwarden förlänger med Capitals

Jakub Vrána NHL-debuterade för Washington Capitals 2016 och andra året var han med om att vinna Stanley Cup med klubben. År tre blev tjeckens poängmässigt bästa säsong i NHL hittills med 24 mål och 23 assists.

Det femåriga rookiekontrakt han skrev på 2014 gick ut 1 juli och nu är ett nytt tvåårigt avtal på plats mellan parterna. Vrana, som räknades som restricted free agent höjer lönen från 1,4 miljoner dollar per säsong till 3,35 miljoner. En löneökning på nästan två miljoner dollar alltså.

Washington Capitals have signed left wing @JVranaa to a two-year, $6.7 million contract ($3.35 million AAV)!



