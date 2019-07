RÖNNKVIST: Linköping HC - tidernas All-Star Team

Ronnie Rönnkvist fortsätter sin hockeyhistoriska genomgång där han tar ut tidernas All-Star Team för alla SHL-lag. I dag är det Linköpings tur.



Hockeysverige.se:s reporter och hockeyhistoriker Ronnie Rönnkvist har tagit på sig en näst intill omöjlig uppgift, att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider från lagen som spelar i SHL. Idag: Linköpings All-Star Team.



Linköping HC i sin nuvarande form har funnits sedan 1976. Innan dess gick hockeylaget under namnet BK Kenty. Första gången LHC var i högsta serien var säsongen 1999/2000, men då åkte laget ut direkt för att sedan komma tillbaka en säsong senare. Totalt har Linköping spelat 19 säsonger i högsta ligan och varit i två SM-finaler, men aldrig vunnit SM-guldet.





"Musse" Håkansson hamnade utanför laget.Foto: Bildbyrån



Linköping har haft rader av skickliga spelare och legendarer i laget genom åren. Bara sex av dom, samt tre ”reserver” kan få plats i mitt All Star team. Därför har jag fått lämna två av mina favoritspelare, Gustav Forsling och Niklas Persson, utanför laget. Även skickliga spelare som Mattias Weinhandl, Mats Andersson, duktiga målvakterna Gunnar Svensson och Conny Gyllander, Peter Bülow, Fredrik Emvall, Jaroslav Hlinka, Mikael Håkanson, Thomas Johansson, Johan Franzén, Jan Hlavac eller Pär Arlbrandt kom inte heller med.





Tony Mårtensson och Mattias Weinhandl bildade en fruktad duo i LHC. Men bara en av dem tog plats i Ronnie Rönnkvists All Star-lag. Foto:Bildbyrån



Som ni förstår känns nästan uppgiften övermäktig, men i alla fall kom jag fram till att mitt personliga All-Star Team för Linköping, med en ”runner-up” på varje position, ska se ut enligt följande:





Målvakt:





Fredrik Norrena







Inledde sin hockeykarriär i IFK Leplax. Totalt gjorde Norrena sex säsonger i Linköping mellan åren 2003 och 2013. Han hade ett uppehåll på tre säsonger då hans spelade för Columbus i NHL och Ak Bars Kazan i KHL. En lagom ”tjurig” finne som gjorde ett starkt avtryck på isen och var i sina bästa stunder är världsmålvakt. Antagligen en av dom bästa finska målvakterna vi haft spelade i Sverige. Blev rysk mästare 2009, svensk mästare 2003 och finsk mästare inte mindre än fyra gånger, 1995, 1999, 2000 och 2001. Lägg därtill ett OS-silver, ett VM-silver och ett VM-brons.





Runner-up: Mikael Sandberg





Backar:





Magnus Johansson







En av svensk hockeys riktigt stora backar under stora delar av 1990 och 2000-talet. Var lagkapten i Linköping under tio av sina 16 säsonger i klubbens A-lag. Ett passningsgeni från sin backposition som alltid var ett hot offensivt och en trygghet defensivt. Vann SM-guld med Frölunda, men har även ett VM-guld, ett VM-silver och tre VM-brons på sin meritlista. Fick Guldpucken 2010 och Guldhjälmen 2011. En given spelare i mitt LHC-All Star team.



Niclas Hävelid







Kom till Linköping efter nio säsonger i NHL där han spelat för Anaheim, Atlanta och New Jersey. Även om han inte hade sina bästa år som hockeyspelare under tiden i Linköping så var han ovärderlig för laget både på och vid sidan av isen. Utsågs direkt då han kom till LHC 2009 till Assisterande kapten. Var med i det svenska laget som vann OS-guld 2006, men också i VM-guldlaget 1998.



Runner-Up: Jonas Junland





Forwards:



Mike Helber







Amerikanen från Ann Arbor kan så mycket mer än att vara en skicklig expert på TV kring Hockeyallsvenskan. Han kom till Linköping från University of Michigan 1992 och var med om den långa och tuffa resan från Division 2 fram till det att klubben gick upp i högsta serien för första gången 1999. Under sex av sina tio säsonger i Linköping var han lagets kapten. Efter karriären jobbade han tolv säsonger i klubben som General Manager. Det som saknas för att han ska bli en östgöte på riktigt är dialekten, men ett stort hjärta för LHC och svensk hockey har han bevisligen redan.



Tony Mårtensson







Gjorde sex säsonger i Linköping och var en poängmaskin av rang. Säsongen 2007/08 fick han Guldhjälmen framröstad av övriga spelare i elitserien som ett bevis på att han var seriens bästa spelare den säsongen. Han vann också poängligan samma säsong efter att ha gjort 17 mål och totalt 67 poäng. Har vunnit KHL två gånger och blev världsmästare 2006 med Bengt-Åge Gustafsson som förbundskapten. 39 år ung var han förra säsongen fortfarande en Hockeyallsvenskans bästa spelare då han spelade för Almtuna.



Håkan "Hacke" Carlsson







Legendarisk forward och poängmaskin i Linköping från 1977 till 1991. Gjorde dock en vända i Bofors och en i Tranås under sin karriär. Säsongen 1987/88, då Linköping låg i Division 2, svarade den nu 59-åriga forwarden för 44 mål och 80 poäng på 30 matcher. Alltså ett snitt på drygt två och ett halvt poäng per match. Fortsatte som ledare i LHC för sin son efter den aktiva karriären.



Runner-up: Ulf Söderström



På fredag ska vi titta närmare på spelarna som gjort ett extra avtryck på mig hos hårt satsande Luleå.





