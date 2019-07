Framtidens Damkronor: Estelle Forsberg

Svensk landslagshockey på damsidan upplevde sin mörkaste stund någonsin när man ramlade ur A-VM tidigare i år. Men det finns nya talanger som kommer underifrån, redo att ta över från det tidigare gardet. I en artikelserie på hockeysverige.se får ni möta några av framtidens Damkronor. Idag möter vi AIK:s forwardstalang Estelle Forsberg.

HUDDINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)

I del tre av serien ”Framtidens Damkronor” ska ni idag få träffa AIK:s 18-åriga talang Estelle Forsberg. Hon var med i det JVM-lag som tog silver 2018 och har tillhört AIK:s A-lagstrupp sedan säsongen 2017/18.

– Dom i laget säger ”Stella”, men Jared (Cipparone) blandar. I båset kan han säga Estelle, men jag föredrar ”Stella”, säger AIK-forwarden med ett leende då vi slagit oss ner på att café i Huddinge Centrum för en intervju till hockeysverige.se.

– Hockeyintresset kommer nog från min storebror (Max Forsberg) som spelade hockey. Mamma (Malin Forsberg) var lagledare där, men även pappa (Jonas Myllyaho) har spelat hockey. Min moderklubb är Flemingsberg och det var där pappa, men även min storebror, spelade.

Förbundskaptenen Ylva Martinsen om Estelle Forsberg:

– Smart, spelande och puckstark. Går NIU i AIK och förhoppningsvis är det bästa tänkbara miljö för en riktigt bra utbildning. Tillsammans med att hon tillhör SDHL laget AIK blir det intressant att följa hennes fortsatta utveckling.

Det var alltså i Flemingsberg ”Stella” Forsberg inledde sin hockeybana, en klubb hon hyllar.

– Det var verkligen jättebra i ”Flempan”. Jag spelade med killarna där fram till det jag var 13 år. Då bytte jag till Trångsund.

– Varför jag bytte till Trångsund? Killarna i ”Flempan” hade ett väldigt bra lag och jag kände att jag ville få mer istid. ”Trånkan” spelade i Division 1, men var inte lika bra just då. Jag kände att det var viktigt att jag skulle få mycket istid och utvecklas ännu mer innan jag skulle byta till tjejhockey.

– Jag var bara i Trångsund under en säsong. Sedan bytte jag klubb igen. Den här gången till Tullinge eftersom det var närmare. Där spelade jag under ett och ett halvt år. Både ”Trånkan” och Tullinge var också väldigt bra.

I Flemingsberg spelade AIK-talangen med Mina Waxin som idag har tagit klivet in i Damkronorna.

– Vi två har spelat med varandra sedan vi var små fram till det att hon bytte till Modo.

TRÄNADES AV FÖRRA LANDSLAGSBACKEN

Efter tiden i Tullinge var det dags att flytta norröver, närmare bestämt till AIK.

– Jag hade några kompisar som spelade i Division 1 med AIK. Ett tag, fram till gymnasiet, blandade jag tjej och kill-hockey, AIK:s damjuniorer och Tullinge. Sedan pratade jag med ”Empa” (Emelie Berggren) och när jag kom upp i gymnasiet fick jag flytta över till damlaget.

– Innan jag bestämde mig var jag och kollade i Linköping också, men det kändes ändå självklart att det skulle bli AIK.

Hur upplevde du steget in i AIK?

– Det var annorlunda att spela med tjejer, men jag tycker ändå att det gick bra. Samtidigt var det en väldig skillnad på damjuniorerna och SDHL.

– Jag måste säga att jag blev ganska chockad när jag klev in i SDHL. Jag hade ingen koll på damhockey och blev verkligen positivt överraskad.

”Stella” Forsberg har egentligen bara spelat hockey under sin uppväxt, men hon har även testat på lite, väldigt lite, fotboll med Sörskogen.

– Jag spelade fotboll en halv säsong, men det fungerade inte utan det blev för mycket med både fotboll och hockeyträning. Det blev en match, sedan slutade jag. I alla fall har jag testat på det lite, säger Forsberg med ett leende.

Första tränare ”Stella” Forsberg hade i AIK var förra landslagsbacken, Emelie Berggren.

– Jag hade henne inte så länge. ”Empa” var bra. Jag gillar henne och det var en trygghet att ha henne som tränare.

Estelle Forsberg.Ronnie Rönnkvist



"ABSOLUT FUNNITS KILLAR SOM INTE HAR KUNNAT TA ATT JAG ÄR TJEJ"

Nu har istället Jared Cipparone tagit över som tränare i AIK, en coach som ”Stella” Forsberg också uppskattar mycket.

– Jared är väldigt bra individuellt. Även om man inte spelar så mycket får man en förklaring till saker, vilket jag tycker är bra. Sedan är han väldigt förstående. Vi spelar damhockey och har inte bästa förutsättningarna, men har förståelse att en spelare kanske behöver jobba en dag och missa träningen.

– På så vis är han bra, men jag tycker även han är bra hockeymässigt. Han är delvis en anledning till att jag spelar kvar i AIK.

Vilken är annars den ledare som har betytt mest för dig och din utveckling som hockeyspelare?

– Jag har haft så många bra tränare, men jag skulle säga Fredrik Strandfeldt. Jag hade honom i ”Flempan”. Han var jättebra och verkligen inkluderade mig som tjej. Det spelade ingen roll om man var tjej eller kille, han gav alla samma förutsättningar.

Råkade du ut för några som var jävliga mot dig i Flemingsberg för du var tjej bland alla killar som spelade?

– Ja det gjorde jag, men inte i laget. Det har absolut funnits killar som inte har kunnat ta att jag är tjej. Jag är ändå ganska obrydd av mig. Ibland kan killar vara ganska hårda i orden, då kunde det självklart ta på självförtroendet ibland. Annars tycker jag att det har gått bra.

– Sedan har jag haft Mina (Waxin) och vi har alltid kunnat prata med varandra om det varit någonting.

Mina Waxin.Ronnie Rönnkvist



Har det aldrig lockat att spela med Mina Waxin igen?

– Vi spelar med varandra i U18-landslaget och det är kul att spela med henne. Klart att jag vill spela med henne igen, men jag vill inte flytta till Modo, säger ”Stella” Forsberg med ett skratt och fortsätter:

– Hon älskar att vara där uppe så jag tror det skulle bli svårt att få ner henne hit.

Vad ser du som dina styrkor på isen?

– Spelförståelsen, jag ser spelet ganska bra…

Du har även gjort många mål under din karriär, är det också något du ser som din styrka?

– Jag skulle inte säga att jag har något jättebra skott och jag vet inte riktigt varför just jag gjort mycket mål.

– Senaste säsongerna tycker jag inte att målskyttet fungerat något bra, men när jag var mindre var jag nog bättre på att göra mål. Dessutom, när jag spelat med Damjuniorerna gjorde jag mycket mål.

”Stella” Forsberg har haft en snabb utvecklingskurva sedan hon kom till AIK och tog steget över till damhockeyn.

– Jag har blivit mycket bättre med spelförståelsen, skridskoåkningen och tekniken sedan jag kom till AIK.

VANN HISTORISKT SILVER

Senaste säsongen svarade hon för två mål och totalt fem poäng på 29 matcher för AIK i SDHL.

– Jag började säsongen ganska trögt och jag fick inte spela så mycket. Sedan blev det verkligen bättre och bättre. Vi åkte sedan till JVM i Japan där det inte gick så bra för oss. Efter det fick jag en liten dipp igen, men jag tycker ändå, som sagt var, att säsongen blev bättre och bättre även om jag känner att jag kunde gett mer.

Estelle Forsberg är historisk i och med att hon var med och vann Sverige första silver i JVM säsongen 2017/18.

– Det betydde verkligen sjukt mycket för självförtroendet, säger 18-åringen som spricker upp i ett stort leende då vi kommer in på minnen från turneringen i Ryssland.

– Det är något jag aldrig kommer att glömma och något av det roligaste jag gjort.

Förändrades du som spelare efter framgångarna i Ryssland?

– Ja, verkligen. Jag åkte på match direkt efter vi hade kommit hem från Ryssland. Redan då kände jag att jag fått mer glädje till sporten, allt var roligare. Sedan är det såklart så att man får självförtroende när man varit iväg och det gått bra.

Vad minns du idag bäst från turneringen?

– Om jag inte tänker hockey så är det hela det laget. Vi hade så himla kul på hotellet, träningarna, men egentligen var allt vi gjorde tillsammans jättekul.

– Jag tror att jag aldrig varit i ett lag där det varit en så bra sammanhållning som det vi hade, ledare, spelare… Allt var perfekt. Dessutom hade vi bra spelare och ett jättebra lag.

Vad tänker du att det här betyder för svensk damhockey i framtiden?

– Det skulle verkligen kunna bli jättebra, men då gäller det också att alla fortsätter spela. Jag önskar att jag fick spela i det laget igen och jag tror verkligen det här laget kan vara en jättebra grund.

– Det kommer fram jättemånga bra unga spelare nu. Bland annat väldigt många bra 03:or, så jag tror att det kan bli jättebra.

Trots att Damkronorna åkte ur VM:s A-grupp väljer Estelle Forsberg att hitta någon positivt med det.

– Det är as-tråkigt, men det kanske kan bli en väckarklocka också, att man måste ändra på någonting, avslutar ”Stella” Forsberg.