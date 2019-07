KHL förbjuder domarna från att använda sociala medier

Inget användande av Twitter, Instagram eller Facebook. Det är verkligheten för KHL-domarna den kommande säsongen, efter ett beslut från ligans domarchef Alexej Anisimov.

Gillar du sociala medier men är domare i KHL har du ett par jobbiga månader framför dig.

Under onsdagskvällen meddelade KHL att ligans domarchef Alexej Anisimov bestämt att de domare som är verksamma i ligan inte får använda sig av varken Twitter, Instagram eller Facebook under pågående säsong.

Anledningen till beslutet är i dagsläget inte känt. KHL-säsongen drar igång den 1 september och håller på som längst till den 30 april.

No Twitter, Instagram, or Facebook for KHL refs. pic.twitter.com/MrmFaZklGd