Spelade i brittiska ligan förra säsongen – nu får veteranen ny NHL-chans

Chris Stewart draftades i förstarundan av NHL-draften 2006 av Colorado och spelade tio säsonger i NHL mellan 2008 och 2018.

Efter att kontraktet med Calgary löpte ut förra sommaren gick den 31-årige forwarden klubblös hela sommaren och valde i januari att skriva på för engelska klubben Nottingham Panthers, där högerskytten stod för 13 poäng (6+7) på 23 matcher.

DELTAR PÅ KLUBBENS TRÄNINGSLÄGER

Nu får Stewart en ny NHL-chans. Under gårdagen meddelade Philadelphia Flyers att man givit 31-åringen ett professionellt try out-kontrakt under klubbens träningsläger i september.

Under sin senaste säsong i NHL, 2017/18, delade Stewart tiden mellan spel i Minnesota och Calgary. Totalt har Stewart spelat 652 matcher i NHL, med 321 poäng som facit.

Stewart har tillhört Colorado, St. Louis, Buffalo, Minnesota, Anaheim och Calgary under sin tid i NHL.