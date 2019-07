Tidigare collegestjärnan skriver fyraårskontrakt med Avalanche

J.T. Compher var en av de mest hajpade collegespelarna under säsongen 2015/16 när han sprutade in 63 poäng på 38 matcher för University of Michigan. Comphers fina spel i collegeligan ledde senare till en plats i det amerikanska VM-laget till turneringen i Ryssland, där USA slutade på en fjärdeplats.

I april 2016 trejdades Compher från Buffalo till Colorado som en del av utbytet mot den dåvarande Avalanchestjärnan Ryan O'Reilly. Säsongen därpå NHL-debuterade Compher, men det var inte förrän den gångna säsongen som 24-åringen fick lite av sitt genombrott.

SKRIVER FYRAÅRSKONTRAKT

Forwarden sköt 16 mål och passade fram till lika många mål på 66 matcher, en poängnotering (32 poäng) som gav honom en sjundeplats i den interna poängligan. Poängnoteringen var Comphers bästa i sin hittills korta NHL-karrior, och nu belönas han för sina insatser.

Under onsdagskvällen meddelade Avalanche att 24-åringen skrivit på ett nytt fyraårskontrakt värt 14 miljoner dollar (drygt 130 miljoner kronor).

I Colorado är Compher lagkamrat med svenskarna Gabriel Landeskog, Calle Rosén och André Burakovsky den kommande säsongen.