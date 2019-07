Bekräftat: Legendaren blir nya NHL-lagets första GM

Ron Francis hade en enastående spelarkarriär och med sina 1 798 poäng för Hartford/Carolina, Pittsburgh och Toronto är han NHL:s femte bästa poängplockare genom alla tider. Sedan han lade skridskorna på hyllan 2004 harhan haft olika roller i Carolina och mellan 2014 och 2018 var han general manager i klubben.

Det har under en tid ryktats om att 56-åringen ska bli det nya NHL-laget från Seattles första GM och igår kväll svensk tid bekräftade klubben detta.

Seattle är tänkta att gå in i ligan 2021.

IT'S OFFICIAL!@RonFrancis10 is the first-ever General Manager in franchise history!



