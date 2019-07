Lämnade NHL 2017 - nu kan 40-åringen vara på väg tillbaka

Han har spelat 990 NHL-matcher för Montreal. Nu sägs den ryske backen Andrej Markov vara på väg tillbaka till ligan han lämnade 2017. Hans agent har sträckt ut en hand till Canadiens.

Andrei Markov är ett av Montreals största namn under den senare delen av hockeyhistorien. Mellan år 2000 och 2017 gjorde han 990 grundseriematcher för klubben och kryddade det med 89 slutspelsmatcher. Dessutom spelade han två All Star-matcher i NHL.

Men 2017 var sagan mellan Canadiens och deras ryske försvarare över. Detta då han helt enkelt inte fick plats under lönetaket längre. Sedan dess har 40-åringen spelat i KHL för Ak Bars. Men nu kan han vara på väg tillbaka. Det är journalisten Andrew Zadarnowski som hänvisar till den ryska sajten Sport24. Till dem ska Markovs agent ha sagt att han pratat med representanter från Montreal.

-- Jag har personligen pratat med Montreals huvudscout och rekommenderade starkt att de skulle ägna uppmärksamhet åt Andrejs håll. Om inte annat än för att visa honom respekt, ska agenten ha sagt.

Samtidigt skriver en annan rysk sajt, SportRBC, att Markov tittar på ett kontrakt värt två miljoner dollar (per säsong får man anta, reds anm) för att återvända till NHL.

Markov har spelat fem VM och tre OS för Ryssland. Sin första säsong i återkomsten i KHL blev det 33 poäng från backen. Den senaste dippade produktionen till 14.

