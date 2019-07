Rangers nye stjärna kritisk - mot Putin

Det är New York Post som snappat upp intervjun som är gjord på ryska. För journalisten Alexander Golovin berättar Artemi Panarin att han inte tycker Rysslands sittande president Vladimir Putin längre kan skilja rätt från fel.

-- Jag tror inte att han längre förstår vad som är bra och vad som är dåligt, sa han enligt tidningen som översatt intervjun via Google translate.

-- Jag tror inte att det psykologiskt är så lätt för honom att bedrägligt bedöma situationen, för det finns många som leder honom till beslut, fortsatte 27-åringen.

Panarin, som i början av månaden skrev på ett sjuårs-kontrakt med Rangers värt 81,5 miljoner dollar, berättar vidare att han tidigare varit ett Putin-fan, men att han ändrade åsikt när han kom till USA 2015.

-- Vårt misstag är att vi behandlar honom som en superman. Men han är densamma som oss, och i teorin tjänar han oss. Jag har ingen relation till honom att han är en superman.

I intervjun, som även återges av den ryska sajten Sport24, riktar Panarin också kritik mot den ryska balettdansösen Anastasia Volochkova som öppet visat sitt stöd för Putin och sagt att de som inte gillar det kan lämna landet. Volochkovas kommentar har även kritiserats av den forna tennis-esset Yevgeny Kafelnikov.

