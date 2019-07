SHL-talangens succé på NHL-lägret: "Wow - den här killen är kul att kolla på"

Som 40:e spelare totalt valdes Nils Höglander av Vancouver i sommarens draft. Direkt efterås deltog han på klubbens development camp och där satte han avtryck hos de andra Canucks-prospecten.

-- Många kom fram och sa "Wow, den här killen är kul att kolla på." Jag kan säga så, men när andra spelare säger det så är det den ultimata komplimangen, berättar Vancouvers spelarutvecklare Ryan Johnson i en intervju med nhl.com.

Höglanders tekniska färdigheter väckte en hel del uppmärksamhet i samband med draften då en video föreställandes honom jonglera på en enhjuling publicerades.

Nils Höglander’s warmup routine might make you question your own athletic ability... #NHLDraft [🎥 @RSGHockey] pic.twitter.com/cK9aNsi43o