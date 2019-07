Trejdades förra månaden – nu skriver backen stort kontrakt med nya klubben

Jacob Trouba omgärdades av trejdrykten under stora delar av sin tid i Winnipeg Jets. När den 25-årige stjärnbackens kontrakt löpte ut till sommaren intensifierades trejdryktena, då Jets skulle ha svårt att få in amerikanens nya, dyra kontrakt under lönetaket.

Lösningen blev en trejd till New York Rangers, där Rangers fick skeppa iväg Neal Pionk och ett förstarundeval i sommarens draft för att säkra rättigheterna till Trouba.

25-åringen har gått kontraktslös sedan den 1 juli och för två veckor sedan stod det klart att Trouba ansökt om skiljedomstol om parterna inte skulle komma överens om ett nytt kontrakt, något man nu alltså gjort.

VÄRT 56 MILJONER DOLLAR

Under fredagskvällen meddelade Rangers att Trouba skrivit på ett sjuårskontrakt med klubben. Rangers har själva valt att inte gå ut med mer detaljer kring kontraktet, men enligt Sportsnets Elliotte Friedman är kontraktet värt åtta miljoner dollar per säsong. Totalt är kontraktet värt 56 miljoner dollar, drygt 520 miljoner kronor.

Trouba, som draftades av Jets som nionde spelare totalt i draften 2012, noterades för 50 poäng (8+42) på 82 grundseriematcher den gångna säsongen.