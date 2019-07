Valdes som fyra i draften – nu har storlöftet skrivit sitt första NHL-kontrakt

Ytterligare en spelare från sommarens draft har skrivit på sitt första NHL-kontrakt. Tidigare har topptrion Jack Hughes (New Jersey), Kaapo Kakko (New York Rangers) och Kirby Dach (Chicago) alla skrivit på sina entry level-kontrakt med de klubbar som draftat dem.

Nu har fjärdevalet Bowen Byram gjort det samma.

Under fredagskvällen tecknade Byram sitt treåriga entry level-kontrakt med Colorado Avalanche, meddelade Denverklubben. Enligt CapFriendly kommer kontraktet att ha en lönetaksträff på 925 000 dollar per säsong.

Byram draftades som första back i sommarens draft och har berättat i en radiointervju med Sportsnet att han siktar på att spela i NHL redan till hösten.

