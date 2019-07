Växjötalangen ska gå i fotspåren av fjolårets succémålvakter: ”Klart att det har inspirerat mig"

Efter en stark säsong i Växjös J20-lag kände både Jesper Eliasson och Växjö att han var redo för en ny utmaning. Nu ska den JVM-aktuelle målvakten gå i fjolårets JVM-succémålvakter och via allsvenskt spel i Almtuna ta en plats mellan Juniorkronornas stolpar under JVM i Tjeckien.

– När jag såg dem förra året så kändes det som att det kunde vara en bra väg för mig att följa, säger Eliasson till hockeysverige.se.



Efter en vår och försommar fylld av barmarksträning i Växjö samt ett nyligen avslutat utvecklingsläger i Detroit befinner sig Jesper Eliasson för tillfället hemma i Eksjö för lite välförtjänt semester.

Tillsammans med nio andra svenskar spenderade Eliasson en vecka på Red Wings utvecklingsläger i Detroit i slutet av juni. En lärorik vecka – på många plan.

– Det var kul att åka över dit och få mäta sig lite med de andra målvakterna som de har i organisationen. Det var även kul att få träffa de andra svenskarna på lägret, sen var det skönt att få träna lite på is och komma bort från löpspåret lite, skrockar Eliasson.

– Vi hade träningar på förmiddagarna där vi målvakter körde mycket med målvaktstränaren, sen var det mycket anpassat efter forwards och backar. Vi målvakter fick mycket skott på oss, så det var kul. Sen hade vi lite andra aktiviteter på eftermiddagarna, som föreläsningar och matlagningskurser och så…

Matlagningskurser?

– Ja, vi får lära oss allt möjligt när vi är där borta, haha.

HADE INGEN MÅLVAKTSTRÄNARE I TROJA

Inför den gångna säsongen valde juniorlandslagsmålvakten att lämna tryggheten i Troja för spel i SHL-klubben Växjö Lakers juniorlag. Ett stort klubbmässigt steg, så klart.

– Det finns så klart lite bättre förutsättningar för att lyckas i Växjö än vad det gjorde i Troja. De har alla faciliteter man kan önska och så. Sedan är tränarna lite mer utbildade, kanske.

– Jag fick även jobba med målvaktstränare regelbunden basis för första gången under den senaste säsongen. Jag hade ingen målvaktstränare i Troja, så det är klart att det var en stor skillnad.

Även spelmässigt var det stora skillnader mellan spel i Troja och Växjö.

– Det var lite tufft i början att komma in i nivån eftersom jag bara var van med J20 Elit och J18 Elit från tiden i Troja. Det tog väl ungefär en månad in i seriespelet innan jag började steppa upp mitt spel. Sen gick det bra fram till jul.

– Efter jul kändes det som jag tog ytterligare steg och då fick jag också gå upp och träna lite med a-laget. Sen fick jag även lite chanser med landslaget vilket var kul. Jag är nöjd med mina insatser både i Växjö och i landslaget.

Jesper Eliasson.Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



HOCKEYALLSVENSKAN TILL HÖSTEN – PRECIS SOM PLANERAT

Just träningarna med a-laget var extra lärorika, menar 19-åringen.

– Det var svinkul att få testa på den nivån. Jag menar, (Viktor) Fasth har jag alltid följt medan (Viktor) Andrén visat de senaste åren hur bra han är. Det var kul att få följa dem på nära håll och det var riktigt lärorikt att få vara med dem och köra på träningarna. Det blir lätt så att man börjar diskutera olika situationer i spelet som sker. Det var som sagt riktigt lärorikt att få träna tillsammans med dem.

Vad känner du själv att du tog för steg under den gångna säsongen?

– Jag känner att jag utvecklade mitt tålamod i mitt målvaktsspel, samtidigt som jag blev lite snabbare och så. Jag växte in på SuperElit-nivån på ett bra sätt kände jag, och mycket var väl tack vare att jag utvecklade just tålamodet och snabbheten.

I juni stod det klart att Eliasson skulle lånas ut till Hockeyallsvenska Almtuna den kommande säsongen. Helt enligt planerna, menar burväktaren.

– Planen var hela tiden att det skulle bli spel i allsvenskan den här säsongen. Det var Växjös plan också, att jag skulle spela i juniorlaget första säsongen och i allsvenskan den andra.

– Först var det snack om att jag skulle lånas ut till Västervik, så jag var redan inställd på att bli utlånad. Sedan kom Almtuna in i bilden och då gick allting ganska snabbt. Det känns som ett bra kliv att komma upp på seniornivå och spela allsvensk hockey. Förhoppningsvis kan jag få spela mycket matcher där. Det känns skitkul att allt löste sig med Almtuna.

SKA GÅ I JVM-MÅLVAKTERNAS FOTSPÅR

I Almtuna hoppas 19-åringen få stort förtroende och spela så många matcher det bara är möjligt. Den gångna säsongen spenderade samtliga tre JVM-målvakter (Samuel Ersson(Västerås), Adam Åhman (Oskarshamn) och Olle Eriksson Ek (BIK Karlskoga)) i Hockeyallsvenskan. Både Ersson och Åhman hade enastående säsonger i Hockeyallsvenskan och spelar i SHL till hösten.

Nu är tanken att Eliasson ska gå i deras fotspår.

– Det är klart att det har inspirerat mig när jag följde deras resa förra året. När jag såg dem förra året så kändes det som att det kunde vara en bra väg för mig att följa.

Jag gissar att JVM är ett stort mål för dig den kommande säsongen?

– Ja, jag har alltid drömt om att spela JVM. Det är någonting man suttit uppe och kollat på som liten grabb så det hade varit skitkul att få vara med där och spela. JVM är ett av mina stora mål den kommande säsongen, det är klart att jag

Nästa vecka börjar resan mot JVM för Eliasson och resten av de spelarna som blivit uttagna till Tomas Monténs trupp till turneringen i Plymouth, USA. Där väntar totalt fem matcher mot ett par lag från USA samt Finland och Kanada.

– Det ska bli kul att få starta säsongen där borta på en så pass hög nivå. Jag missar första veckan med Almtuna, men turneringen där känns som ett riktigt bra startskott på säsongen och jag ser framemot att få åka över.