Klubblöse talangens besked om nästa säsong: "Finns alternativ"

Vid årsskiftet var han en del av det svenske JVM-laget och senare under säsongen såg han ut att gå mot ett SHL-genombrott. Då slog axelskadan till. Nu är Arizona-draftade Filip Westerlund återställd och för hockeysverige.se berättar han att det blir spel i Sverige nästa säsong - dock oklart än så länge i vilken klubb det blir.

-- Jag tittar på SHL, vi får se hur det blir, berättar 20-åringen.



Axelskadan som Filip Westerlund ådrog sig i februari är backen nu helt återställd ifrån.

-- Jag har varit på is nu under senvåren och sen nu i sommar på Arizonas camp. Jag har kunnat köra för fullt, berättar han.

Den Härnösandsfostrade backen har sedan 2015 tillhört Frölunda. Men nu när kontraktet gått ut är han klubblös och kör sommarträningen på egen hand. En liten omställning medger han.

-- Man brukar ju vara van vid att köra med laget på sommaren. Men nu har det blivit så att man får träna själv. Men det har fungerat bra, säger han och förklarar att han har en personlig tränare som drillar honom.

-- Han jag kör med nu har jag kört med i fem år, så vi har bra kontakt och kemi när vi tränar. Jag tycker det har gått väldigt bra.

FLYTTEN TILL TIMRÅ BLEV ETT LYFT

Filip Westerlund har hängt med genom de olika pojk- och juniorlandslagen och kryddade det hela med att spela JVM vid årsskiftet. Totalt har det blivit 71 matcher i SHL för Frölunda. Men under säsongen som var blev konkurrenssituationen för tuff och i januari lånades han ut till Timrå där han under fyra matcher ökade sin genomsnittliga tid på isen med över sex minuter per match. Sedan slog axelskadan till, vilket höll honom borta från spel resten av säsongen. Men Westerlund fick mycket beröm för sin inledning i Medelpad.

-- Jag tycker i alla fall att tiden i Timrå gjorde att det blev en liten boost, berättar Westerlund och svarar sedan på frågan om han där och då kände att han funnit sig tillrätta i SHL.

-- Jag tycker jag hanterade spelet och att det är där jag ska spela.

Två mål blev det på de fyra matcher Filip Westerlund hann med i Timrå. Totalt har det blivit tre mål och sju assists på de 75 SHL-matcher 20-åringen spelat under karriären.

Den korta tiden i Timrå blev ett lyft för Filip Westerlund. Foto: Bildbyrån



Westerlund draftades av Arizona i den andra rundan 2017. Men han har inget kontrakt ännu med NHL-klubben och nu berättar han att det kommer bli spel i Sverige även nästa säsong.

-- Med tanke på att jag skadade mig såpass sent och när det blev en sån säsong när jag inte visste om jag skulle spela i Frölunda eller inte så tyckte de (Arizona) att det var bättre med en säsong till här i Sverige innan jag sticker över.

Den kontraktslöse backen berättar att hans mindset är på att hitta en SHL-klubb.

-- Jag vill till ett lag där de tror på mig och där jag får tillit och förtroende.

AGENTEN: "DET FINNS ALTERNATIV"

Filip Westerlunds agent Peter Nilsson är på semester och hänvisar istället till Pontus Norén.

-- Som du själv vet så händer det inte jättemycket under juli månad. Men en rightback i den åldern..Jag känner ingen stress över det just nu, säger Norén till hockeysverige.se.

Har han några anbud nu att ta ställning till?

-- Det är inte så att det är tio klubbar som lägger ett anbud mitt i sommaren. Men om man säger så här: Det finns alternativ.

-- Men det viktiga är inte att det går fort, utan att det blir så bra som möjligt med tanke på att det var en strulig säsong för honom ifjol.

De här alternativen, finns de i SHL?

-- Det är det vi jobbar mot.

Filip Westerlund var med på Arizonas development camp och han åkte därifrån med en positiv känsla.

-- Det kändes bra. Jag tycker jag visade upp mig väldigt bra. Så jag tycker det gick väldigt bra.

Vad sa Arizona?

-- De tycker att jag ska ta för mig mer här hemma i Sverige, så kommer det gå lite snabbare att komma över.

Det återstår att se vilken SHL-klubb som blir Filip Westerlunds språngbräda mot NHL.