NHL-backens bil uppeldad

Erik Cernak, som förövrigt är kusin med den förre Luleåbacken Christian Jaros, spelade 58 matcher för stjärntäta Tampa under säsongen och bidrog med 16 poäng. Efter det att Tampa slagits ut ur slutspelet åkte han till Europa för att spela hemma-VM med sitt Slovakien.

22-åringen är just nu hemma i hemstaden Kosice och förbereder sig som bäst inför den kommande säsongen. Det var när han var på en semesterresa som hans bil sattes i brand. Detta enligt sajten hockeytroll.ca som snappat upp nyheten från tjeckiska medier.

Nyheten rapporteras även om i slovakiska medier och sajten webnoviny.sk uppger att det var flera bilar som sattes i brand på parkeringsplatsen och att det totala värdet på skadorna uppgår till 133 000 Euro.

Erik Cernak had his Mercedes G 500 burned in Slovakia while he was on vacation - $125K burned into ashes https://t.co/wOelzmNOkL