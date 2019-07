RÖNNKVIST: Malmö Redhawks – tidernas All-Star Team

Ronnie Rönnkvist fortsätter sin hockeyhistoriska genomgång där han tar ut tidernas All-Star Team för alla SHL-lag. I dag har turen kommit till Malmö.

Hockeysverige.se:s reporter och hockeyhistoriker Ronnie Rönnkvist har tagit på sig en näst intill omöjlig uppgift, att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider från lagen som spelar i SHL. Idag: Malmös All-Star Team.

Det är lätt att tro att Malmö inte har någon större hockeyhistoria att luta sig emot i och med att klimatet för hockey utomhus inte alltid var det bästa så långt söder ut innan hallarna började växa i landet. Men gamla Malmö FF var faktiskt ett gäng som nosade på högsta serien till som tätt under 1960-talet. Bland annat var MFF uppe och vände under två säsonger mellan 1964 och 1966. En av säsongerna spelade till och med Sven Tumba i laget. Första gången laget var uppe i högsta serien var säsongen 1958/59. Då hette stjärnorna P.O Brännström, Bengt Lindqvist, Göte "Geten" Westerberg o s v.

I ärlighetens namn var det faktiskt inte någon från Skåne med i det laget.



Det har blivit två SM-guld så här långt för Malmö, men då i sin nuvarande skrud under namnet Malmö IF och Redhawks. Gulden kom 1992 och 1994 då Percy Nilsson värvade ihop ett lag som säker skulle klara av att medalj i VM.



När jag plockade ut mitt All Star team Malmö kom också nästan hela gänget från något av guldlagen. Tyvärr hittade jag inte någon plats för exempelvis en av mina favoritmålisar, Oscar Alsenfelt.

Inte heller för Mats Hallin, Peter Sundström, Jesper Mattsson, Matti Pauna, Timo Blomqvist, Patrik Sylvegård, Robert Burakovsky eller hans son André. Inte heller Daniel Rydmark, Carl Söderberg, Bosse Svanberg, Håkan Åhlund, Marko Kiprusoff, Johan Tornberg, Andreas Hadelöv, Ricard Persson eller Fredrik Händemark fick plats.

Mats Lusth (vänster) och Mats Hallin (nere till höger) fick inte plats. Det fick dock den på axlarna sittande Mats Näslund.Stickan Kenne & Arkiv



I alla fall kom jag fram till att mitt personliga All-Star Team för Malmö, med en ”runner-up” på varje position, ska se ut enligt följande:



Målvakt:

Peter Lindmark



Jag plockar med VBM (Världens bästa målvakt) även här. ”Pekka” var som bekant även med mitt Färjestad-lag och hade antagligen varit det även i Timrå om laget spelat i SHL kommande säsong. Värvades av Percy Nilsson till Malmö 1988 och blev kvar i klubben till 1997. Tillsammans med Roger Nordström tillhörde han ett av dom bästa svenska målvaktsparen i en klubb genom alla tider. Vann SM-guld med Malmö både 1992 och 1994. Det blev även två SM-guld med Färjestad och två VM-guld. Utsågs till VM:s bästa målvakt 1981 och 1986.

Runner-up: Roger Nordström

Backar:

Peter Andersson

Är idag tränare för Malmö i SHL, men det är inte därför jag har med honom här. Han var lagkapten i det lag som vann SM-guld 1992. Efter den succésäsongen lämnade han för proffslivet i New York Rangers och Florida. Gjorde ytterligare fyra säsonger i Malmö efter sina olika utlandsäventyr och höll en mycket hög nivå under hela sin tid i klubben. Har även vunnit mästerskapet i Italien, Tyskland och Schweiz. Han har dessutom två SM-guld med Färjestad.

Robert Svehla



Timo Blomqvist med flera får ursäkta, men i mina ögon är Robert Svehla den bästa back-importen Malmö har haft. Slovaken kom till Malmö 1992 från Dukla Trencin. Då som nybliven tjeckisk mästare och nyligen utsedd till VM:s bästa back. Det blev tre säsonger och ett SM-guld för Svehla. Han passade även på att toppa elitseriens utvisningsliga två säsonger i rad. Efter tiden i Malmö spelade den nu 50-åriga legendaren 655 NHL-matcher där han svarade från sin backplats för imponerande 335 poäng.



Runner-up: Mats Lusth



Forwards

Mats Näslund



Givetvis platsar Mats Näslund även i Malmös All Star team. Jag plockade som bekant med honom även i Brynäs lag. Detta trots att han inte spelade speciellt länge i den klubben. Näslund gjorde bara tre säsonger i Malmö. Han inledde tiden där med att vinna ett SM-guld och avslutade den med att vinna sitt andra i Malmö. Trots att han var i slutet av sin karriär var han en av elitseriens bästa spelare och kolossalt viktig både på och vid sidan av isen för Malmö. Har vunnit OS, Stanley Cup, VM och SM-guld. På sina 112 seriematcher i Malmö svarade Mats Näslund för 115 poäng.



Tomas Sandström



”Dagen efter jag kallat Gretzky för gubbjävel blev jag trejdad till Los Angeles där vi skulle spela i samma kedja…” Det är typisk bild av Tomas Sandström från Fagersta. Totalt orädd och kunde, ursäkta uttrycket, skrämma skiten ur motståndarna. Framförallt var ”Tjompen” en fantastisk hockeyspelare. Han fick aldrig vara med om att vinna guld med Malmö eftersom han kom till klubben först 1999. Han spelade även 12 matcher i klubben under lockouten 1994/95. Gjorde dessutom 983 NHL-matcher, vann ett VM guld och är ägare av en Stanley Cup-ring.

Raimo Helminen



”Raipe” (killen på finska) kom till Malmö från New York Islanders 1989 då klubben fortfarande låg i Division 1. Där snittade han nästan två poäng per match. Var sedan en av nyckelspelarna vid Malmös båda SM-guld och blev kvar i klubben till 1996. Var från 1983 fram till 2002 ett givet inslag i det finska landslaget. Det visar på vilken stor och ledande spelare han var under hela sin karriär. Var också med och vann Finlands historiska VM-guld 1995.

Runner-up: Juha Riihijärvi

På onsdag ska vi titta närmare på spelarna som gjort ett extra avtryck på mig hos Malmös skånska grannar och vänner, Rögle.

