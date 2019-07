Stanley Cup-svensken undviker skiljedomstol – skriver kontrakt värt hundra miljoner kronor

Oskar Sundqvists kontrakt med St. Louis Blues löpte ut den 1 juli och den tidigare Skellefteåforwarden har sedan dess varit kontraktlös.

Den 24 juli skulle Sundqvist gått upp i skiljedomstol för att få sitt nya kontrakt bestämt av en neutral part, men nu har Blues och den svenske forwarden lyckats komma överens om ett nytt avtal.

Under natten till måndag meddelade Blues på sin hemsida att 25-åringen skrivit på ett nytt fyraårskontrakt med klubben. Sundqvist kommer att ha en lönetaksträff på 2,75 miljoner kronor – vilket gör kontraktet värt drygt hundra miljoner kronor.

Sundqvist gjorde sin poängmässigt bästa säsong i NHL-karriären den gångna säsongen, då han noterades för 31 poäng (14+17) på 74 grundseriematcher. Under lagets resa till Stanley Cup-titeln stod sedan Bodensaren för nio poäng (4+5) på 25 slutspelsmatcher.

I och med Stanley Cup-segern i juni blev Oskar Sundqvist den förste svensken att vinna Stanley Cup för två olika lag, då han även var med och vann med Pittsburgh 2016.

Another RFA is back!!! @sundqvist32 has agreed to a four-year deal with the #stlblues.



