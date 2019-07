NHL-stjärnan kallades idiot av berömd artist - nu har han svarat

Michael Bublé är en mycket känd kanadensisk sångare som bland annat gett ut ett julalbum. Dessutom är han ett stort fan till Vancouver Canucks och det var i samband med en spelning i Columbus i helgen som Bublé sa till publiken att Matt Duchene, Artemi Panarin och Sergei Bobrovski var idioter som lämnade Columbus Blue Jackets som free agents tidigare i somras.

Canadian Michael Buble at the Schott tonight says to the crowd: “I know that Bobrovsky, Panarin and Duchene were idiots for leaving.” And added, he was rooting so hard for #CBJ to take out Tampa. Fantastic. pic.twitter.com/urrXU9tivP