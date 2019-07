Har inte spelat på tre säsonger – nu trejdas han tillbaka till Toronto

David Clarkson har inte spelat en hockeymatch på tre säsonger och kommer inte heller att göra någon mer match i karriären. En ryggskada satte stopp för 35-åringens aktiva karriär 2016 och han har sedan dess varit uppsatt på skadereserven hos både Columbus och Vegas.

Clarkson kom till Vegas i samband med expansionsdraften 2017, där Columbus gav upp Clarkson, ett förstarundeval och ett andrarundeval för att Golden Knights skulle välja någon av Ryan Murray, Matt Calvert eller William Karlsson i stället för någon av talangerna Sonny Milano eller Pierre-Luc Dubois.

Nu skeppas Clarkson iväg igen. Under tisdagskvällen kom Vegas och Toronto överens om en trejd där Clarkson återvänder till Toronto tillsammans med ett fjärdeval i nästa sommars draft mot målvakten Garret Sparks.

Clarkson förväntas inte spela någon mer match i karriären, utan kommer att vara uppsatt på skadereserven tills hans kontrakt löper ut efter den här säsongen. 35-åringen skrev på ett sjuårskontrakt värt drygt 350 miljoner kronor med Maple Leafs 2013. Sedan dess har forwarden endast spelat 144 matcher i NHL.

Lönetaksträffen på 5,25 miljoner dollar kommer att begravas när Clarkson sätts upp på skadereserven i samband med att NHL:s grundserie drar igång.

