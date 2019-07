KLART: NHL-kontrakterade svensken återvänder till SHL

Precis som GP berättade redan i maj så blir backen Jacob Moverare kvar i Frölunda även nästa säsong.

Under tisdagskvällen bekräftade Los Angeles Kings PR-konto på Twitter de tidigare uppgifterna när man förkunnade att det svenska backlöftet lånas ut till Göteborgsklubben även nästa säsong.

The LA Kings have loaned defenseman Jacob Moverare to Frolunda of the Swedish Hockey League for the upcoming 2019-20 season.