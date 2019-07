SAMMANSTÄLLNING: Så är läget i din HA-klubb inför nästa säsong

En liknande sammanställning publicerades i början av juni, men mycket har hänt i de Hockeyallsvenska klubbarna sedan dess. Nedan följer samtliga övergångar för de Hockeyallsvenska klubbarna inför nästa säsong.

Spelare vars kontrakt gått ut och klubben inte gått ut med att de har släppts har inte räknats med i sammanställningen. Rykten om klara övergångar är inte heller inkluderade, utan bara bekräftade värvningar och spelartapp finns med. Spelare som plockats upp från juniorlaget finns inte heller med i sammanställningen.



AIK

Spelare in:

Ricard Blidstrand, 27, b (BIK Karlskoga)

Isac Heens, 19, b (Södertälje J20)

Robin Jacobsson, 32, b (Graz)

Alfons Malmström, 21, b (Boden) TRY OUT

Jacob Svensson, 20, b/fw (Almtuna)

Simon Wassberg, 18, b (HV71 J20) TRY OUT

Emil Aronsson, 23, fw (Mora)

Sebastian Frantz, 21, fw (Almtuna) TRY OUT

Fabian Ilestedt, 24, fw (Nybro) TRY OUT

Henrik Persson, 26, fw (Hanhals) TRY OUT

Johan Porsberger, 26, fw (Leksand)

Henrik Rommel, 25, fw (Vita Hästen)

Kim Tallberg, 27, fw (Tingsryd)

Spelare ut:

Erik Källgren, 22, m (Arizona Coyotes)

Robin Wallin, 23, m (Kristianstad)

Philip Broberg, 18, b (Skellefteå)

Ludvig Claesson, 22, b (Tingsryd)

Brian Cooper, 25, b (Björklöven)

Simon Fernholm, 25, b (Vita Hästen)

Éric Castonguay, 31, fw (Sierre)

Justin Crandall, 27, fw (Björklöven)

Mathias From, 21, fw (Modo)

Jesper Frödén, 24, fw (Skellefteå)

Max Lindholm, 22, fw (Örebro)

Gary Nunn, 29, fw (Olten)

Daniel Muzito Bagenda, 23, fw (Örebro)

Fredrik Weigel, 27, fw (Jukurit)

Fredric Weigel har lämnat AIK för spel i Finland.Bildbyrån



ALMTUNA

Spelare in:

Jesper Eliasson, 19, m (Växjö J20)

Daniel Rosengren, 20, m (Kallinge/Ronneby)

Victor Aronsson, 26, b (Modo)

Filip Hasa, 19, b (Frölunda J20)

Marcus Karlström, 24, b (Kallinge/Ronneby)

Alexander Bjurström, 21, fw (Brynäs)

Sebastian Fakt, 23, fw (Hudiksvall)

Mattias Granlund, 27, fw (Björklöven)

Villiam Haag, 25, fw (Pantern)

Christian Hägg, 26, fw (Visby/Roma)

Mattias Johansson, 26, fw (Enköping)

Pontus Johansson, 27, fw (Vimmerby)

Spelare ut:

Oscar Fröberg, 22, m (Manglerud)

Arvid Ljung, 26, m (Karlskrona)

Jakob Ragnarsson, 19, b (Rögle)

Linus Rotbakken, 27, b (Klubb ej klar)

Jacob Svensson, 20, b/fw (AIK)

Fredrik Forsberg, 23, fw (Leksand)

Sebastian Frantz, 21, fw (AIK)

Viktor Hertzberg, 28, fw (Västerås)

Albin Lundin, 23, fw (Timrå)

Alexander Lunsjö, 22, fw (Västerås)

Oscar Milton, 25, fw (Klubb ej klar)

Victor Rollin Carlsson, 29, fw (Klubb ej klar)

Erik Santesson, 22, fw (Kristianstad)

Ludvig Wallin, 20, fw (Enköping)

Alexander Bjurström är tillbaka i Almtuna.Bildbyrån



BIK KARLSKOGA

Spelare in:

Tim Juel, 24, m (Östersund)

Kevin Ekman Larsson, 25, b (Tucson)

Filip Roos, 20, b (Frölunda J20)

Wilhelm Westlund, 24, b (Vita Hästen)

Filip Ahl, 22, fw (Tingsryd)

August Gunnarsson, 23, fw (Vita Hästen)

Nikola Pasic, 18, fw (Linköping)

Max Wennlund, 20, fw (HV71)

Spelare ut:

Arvid Aronsson, 21, b (Vita Hästen)

Ricard Blidstrand, 27, b (AIK)

Viktor Lang, 24, b (Klubb ej klar)

Jacob Lundegård, 22, b (Klubb ej klar)

Gustaf Franzén, 22, fw (Oskarshamn)

Axel Lindström, 23, fw (Karlskrona)

Juliuz Persson, 25, fw (Lillehammer)

Juniorlandslagsmannen Nikola Pasic spelar i BIK Karlskoga den kommande säsongen.Bildbyrån



BJÖRKLÖVEN

Spelare in:

Joe Cannata, 29, m (Utah)

Brian Cooper, 25, b (AIK)

Oliver Joakim Larsen, 20, b (Pantern)

Alexander Popovic, 18, b (Modo J20)

Ludvig Stenvall, 20, b (Skellefteå J20)

Pontus Andreasson, 20, fw (Frölunda)

Justin Crandall, 27, fw (AIK)

Alex Hutchings, 28, fw (Oskarshamn)

Spelare ut:

Oscar Masiello, 22, m (Vita Hästen)

Isak Ahrling, 27, b (Klubb ej klar)

Jacob Andersson, 24, b (Skellefteå)

Simon Backman, 35, b (slutar)

Jonas Emmerdahl, 27, b (Klubb ej klar)

Mikko Pukka, 36, b (Klubb ej klar)

Simon Åkerström, 24, b (Ässät)

Filip Cruseman, 28, fw (Klubb ej klar)

Mattias Granlund, 27, fw (Almtuna)

Marcus Jonsson, 27, fw (Klubb ej klar)

Cody Murphy, 28, fw (Klubb ej klar)

Jacob Andersson har gjort den "förbjudna övergången" till Skellefteå.Bildbyrån



KARLSKRONA

Spelare in:

Marcus Hellgren, 25, m (Vita Hästen)

Arvid Ljung, 26, m (Almtuna)

Lucas Frank, 17, b (Olofström)

Viktor Grahn, 20, b (Luleå)

Måns Hermansson, 26, b (Tingsryd)

Ludvig Jardeskog, 24, b (Vimmerby)

William Pethrus, 21, b (Kristianstad)

Dylan Zink, 26, b (Sparta Sarpsborg)

Lukas Enqvist, 21, fw (Leksand)

Hugo Leufvenius, 20, fw (Sarnia)

Axel Lindström, 23, fw (BIK Karlskoga)

Jesper Persson, 26, fw (Fagersta)

Philip Rondahl, 22, fw (Västervik)

Mikael Roslund, 23, fw (Troja/Ljungby)

Spelare ut:

Arvid Holm, 20, m (Färjestad)

Robin Johansson, 24, m (Nybro)

Josef Ingman, 24, b (Västerås)

August Nilsson, 21, b (Västerås)

Nick Pageau, 31, b (Freiburg)

Drew Paris, 31, b (Klubb ej klar)

Joseph Jonsson, 21, fw (Tingsryd)

Jörgen Karterud, 25, fw (Poprad)

Kalle Miketinac, 20, fw (Kristianstad)

Kyle Osterberg, 24, fw (Deggendorfer SC)

Marcus Paulsson, 35, fw (Mörrum)

Johan Schreiber, 21, fw (Kitzbüheler EC)

Axel Sundberg, 21, fw (Kristianstad)

Marcus Westfält, 19, fw (Brynäs)

Hugo Leufvenius är tillbaka i svensk hockey.Ronnie Rönnkvist



KRISTIANSTAD

Spelare in:

Robin Wallin, 23, m (AIK)

Robin Axbom, 29, b (Nyköping)

Albin Hernod, 24, b (Mariestad)

Morten Jensen, 22, b (Rungsted)

Amil Krupic, 23, b (Vita Hästen)

Mathias Röndbjerg, 22, b (Rungsted)

Daniel Andersson, 26, fw (Kallinge/Ronneby)

Dennis Finn Olsson, 19, fw (Leksand J20) TRY OUT

Anton Heikkinen, 19, fw (HV71 J20)

Kalle Miketinac, 20, fw (Karlskrona)

Erik Santesson, 22, fw (Almtuna)

Axel Sundberg, 21, fw (Karlskrona)

Gustav Willman Borvik, 20, fw (Sport)

Spelare ut:

Oliver Tornerefelt, 20, m (Tyringe) LÅN

Calle Krantz, 22, b (Klubb ej klar)

Erik Lundblad, 20, b (Trelleborg)

William Pethrus, 21, b (Karlskrona)

Christoffer Rasch, 25, b (Vimmerby)

Zeke Back, 23, fw (Tyringe)

Tobias Dyk, 24, fw (Trelleborg)

Jonathan Rodensjö, 21, fw (Väsby)

Julius Selle Larsson, 27, fw (Kalmar)

Robin Sterner, 29, fw (Klubb ej klar)

Victor Laz, 23, fw (Kallinge/Ronneby)

Victor Löfstedt, 32, fw (Klubb ej klar)

Kalle Miketinac är ett av nykomlingarna Kristianstads nyförvärv.Bildbyrån



MODO

Spelare in:

Oliver Dackell, 21, m (Örnsköldsvik)

Anton Öhman, 23, b (Malmö)

Mathias From, 21, fw (AIK)

Fredrik Olofsson, 23, fw (University of Nebraska-Omaha)

Kim Rosdahl, 23, fw (Malmö)

Spelare ut:

Victor Aronsson, 26, b (Almtuna)

Tobias Ericsson, 31, b/fw (Klubb ej klar)

Sebastian Walfridsson, 20, b (Södertälje)

Kristian Jakobsson, 23, fw (Sparta Sarpsborg)

Oskar Pettersson, 20, fw (Västervik)

Tim Wahlgren, 21, fw (Timrå)

Victor Öhman, 24, fw (Sparta Sarpsborg)

Anton Öhman är en spetsvärvning för Modo.Bildbyrån



MORA

Spelare in:

Olof Lindbom, 19, m (Djurgården J20)

Jonathan Granström, 19, b (Visby/Roma)

Kristoffer Gunnarsson, 22, b (Frölunda)

Philip Nyberg, 22, b (University of Connecticut)

Måns Carlsson, 21, fw (Vimmerby)

Oscar Eklind, 21, fw (Pantern)

Oliver Erixon, 22, fw (Borlänge)

Filip Lennström, 21, fw (Pantern)

Daniel Ljunggren, 25, fw (Tingsryd)

Filip Nordström, 21, fw (Forshaga) TRY OUT

Oskar Olsson, 22, fw (Malung) TRY OUT

Jesper Ylivainio, 22, fw (Boden)

Spelare ut:

Janne Juvonen, 24, m (Leksand)

Jonathan Carlsson, 30, b (Timrå)

Kevin Gagné, 27, b (Köln)

Daniel Grillfors, 37, b (slutar)

Ryan Johnston, 27, b (Toronto Marlies)

Erlend Lesund, 24, b (Rögle)

Emil Aronsson, 23, fw (AIK)

Spencer Abbott, 31, fw (Leksand)

Matt Bailey, 28, fw (Ingolstadt)

Mathias Bromé, 24, fw (Örebro)

Michael Haga, 27, fw (Djurgården)

Sebastian Hartmann, 25, fw (Timrå)

Robin Johansson, 29, fw (Linköping)

John Persson, 27, fw (SaiPa)

Andrew Rowe, 31, fw (Rapperswil-Jona)

Spencer Abbott har lämnat Mora för spel i rivalen Leksand.Bildbyrån



SÖDERTÄLJE

Spelare in:

Fredrik Bergvik, 24, m (Tranås)

Alexander Falk, 26, b (Timrå)

Sebastian Walfridsson, 20, b (Modo)

Carl Becker, 23, fw (Piteå)

Christopher Bengtsson, 25, fw (Färjestad)

Nick Olesen, 23, fw (Pantern)

Spelare ut:

George Sörensen, 24, m (Aalborg)

Marcus Bohman, 25, b (Klubb ej klar)

Nicklas Grossmann, 34, b (slutar)

Petter Hansson, 23, b (Klubb ej klar)

Stefan Johansson, 31, b (Klubb ej klar)

Jakob Spångberg, 25, b (Klubb ej klar)

Mikael Ahlén, 31, fw (slutar)

Victor Andersson, 28, fw (Huddinge)

Sebastian Dyk, 26, fw (HIFK)

Thom Flodqvist, 28, fw (Klubb ej klar)

Stefan Gråhns, 37, fw (slutar)

Nicolai Meyer, 26, fw (Malmö)

David Åslin, 29, fw (Klubb ej klar)

Poängkungen Nicolai Meyer är ett tungt tapp för Södertälje.Bildbyrån



TIMRÅ

Spelare in:

Adam Ohre, 24, m (Västervik)

Jonathan Carlsson, 30, b (Mora)

Filip Lander, 24, b (Hudiksvall)

Léon Lerebäck, 19, b (Frölunda J20)

David Westlund, 24, b (Östersund)

Oliwer Fjellström, 20, fw (Frölunda) LÅN

Sebastian Hartmann, 25, fw (Mora)

Johan Lindholm, 22, fw (Troja/Ljungby) TRY OUT

Albin Lundin, 23, fw (Almtuna)

Jens Lööke, 22, fw (Tucson)

Linus Nässén, 19, fw (Frölunda) LÅN

Tim Wahlgren, 21, fw (Modo)

Spelare ut:

Alexander Falk, 26, b (Södertälje)

Johannes Kinnvall, 21, b (HV71)

Hampus Larsson, 24, b (Linköping)

Andreas Molinder, 32, b/fw (Klubb ej klar)

Patrick Blomberg, 25, fw (Vita Hästen)

Sebastian Collberg, 25, fw (Graz)

Vilmos Galló, 22, fw (KooKoo)

Jacob Olofsson, 19, fw (Skellefteå)

Rickard Palmberg, 30, fw (Zlin)

Johan Persson, 29, fw (Klubb ej klar)

Ludvig Rensfeldt, 27, fw (Örebro)

Johannes Salmonsson, 33, fw (Klubb ej klar)

Niklas Svedberg, 29, m (Djurgården)

Henrik Törnqvist, 22, fw (Linköping)

Anton Wedin, 26, fw (Chicago Blackhawks)

Tre Kronor-forwarden Anton Wedin ska jaga NHL-drömmen i Chicago.Bildbyrån



TINGSRYD

Spelare in:

Arvid Söderblom, 19, m (Frölunda) LÅN

Ludvig Claesson, 22, b (AIK)

William Fransson, 19, b (HV71 J20)

Albin Johansson, 23, b (Pantern)

Anton Blomberg, 24, fw (Tranås)

Robin Carlsson, 23, fw (Hanhals)

Jakob Heljemo, 19, fw (Växjö J20)

Joseph Jonsson, 21, fw (Karlskrona)

Benjamin Nissner, 21, fw (Vienna Capitals)

Felix Olsson, 23, fw (Kalix)

Anton Svensson, 26, fw (Västerås)

Spelare ut:

Tex Williamsson, 28, m (Oskarshamn)

Måns Hermansson, 26, b (Karlskrona)

Max Lindroth, 22, b (Linköping)

Adam Åkesson, 29, b (Vienna Capitals Silver)

Filip Ahl, 22, fw (BIK Karlskoga)

Daniel Ljunggren, 25, fw (Mora)

Max Novak, 28, fw (South Carolina Stingrays)

William Romfors, 21, fw (Troja/Ljungby)

Kim Tallberg, 27, fw (AIK)

Robin Vernström Palmqvist, 20, fw (Kallinge/Ronneby)

Daniel Öhrn, 26, fw (Västerås)

Arvid Söderblom ska ta steget från juniorhockey till seniorhockey i Tingsryd.Bildbyrån



VITA HÄSTEN

Spelare in:

Oscar Masiello, 22, m (Björklöven)

Arvid Aronsson, 21, b (BIK Karlskoga)

Simon Fernholm, 25, b (AIK)

Jakob Stridsberg, 24, b (Arizona State University)

István Bartalis, 28, fw (Schwenninger Wild Wings)

Jens Holmström, 28, fw (Västervik)

Joakim Hälleström, 24, fw (Huddinge)

Anton Johansson, 20, fw (Oskarshamn)

Oliver Nordberg, 21, fw (Salzburg II)

Spelare ut:

Marcus Hellgren, 25, m (Karlskrona)

Gustav Ahnelöv, 23, b (Huddinge)

Daniel Josefsson, 37, b (slutar)

Amil Krupic, 23, b (Kristianstad)

Victor Lindman, 23, b (IK Guts)

Wilhelm Westlund, 24, b (BIK Karlskoga)

August Gunnarsson, 23, fw (BIK Karlskoga)

Victor Johansson, 20, fw (Vienna Capitals Silver)

Mattias Kalin, 25, fw (Västerås)

Henrik Rommel, 25, fw (AIK)

Daniel Josefsson har lagt skridskorna på hyllan.Bildbyrån



VÄSTERVIK

Spelare in:

Adam Vay, 25, m (DVTK Jegesmedvék)

Samuel Ward, 24, m (Sparta Sarpsborg)

Alexis Binner, 20, b (University of Maine)

Adam Plant, 24, b (Milwaukee Admirals)

Anton Sundin, 19, b (Frölunda J20)

Erik Aterius, 20, fw (Leksand)

Rob Bordson, 31, fw (Dornbirner EC)

Adrian Elefalk, 20, fw (Brynäs J20)

Peter Krieger, 25, fw (University of Minnesota-Duluth)

Erik Nyström, 25, fw (Pantern)

Oskar Pettersson, 20, fw (Modo)

Jake Randolph, 25, fw (Jacksonville IceMen)

Spelare ut:

Adam Ohre, 24, m (Timrå)

Isak Ragnevad, 19, m (Tranås)

Niklas Enberg, 33, b (Klubb ej klar)

Edwin Johansson, 20, b (Vimmerby)

Emil Wahlberg, 29, b/fw (Oskarshamn)

Alfred Andersson, 22, fw (Nybro)

Pierre Gustavsson, 29, fw (Vimmerby)

Jens Holmström, 28, fw (Vita Hästen)

Kellen Jones, 28, fw (Thurgau)

Alexander Lindqvist Hansen, 27, fw (Herlev)

Philip Rondahl, 22, fw (Karlskrona)

Filip Suchý, 21, fw (Piráti Chomutov)

Erik Nyström är ett intressant nyförvärv i Västervik.Bildbyrån



VÄSTERÅS

Spelare in:

Emil Kruse, 24, m (Rögle)

Jesper Myrenberg, 19, m (Linköping J20)

Erik de la Rose, 26, b (Sparta Prag)

Josef Ingman, 24, b (Karlskrona)

Jérôme Leduc, 26, b (Dornbirner EC)

August Nilsson, 21, b (Karlskrona)

Viktor Hertzberg, 28, fw (Almtuna)

Mattias Kalin, 25, fw (Vita Hästen)

Alexander Lunsjö, 22, fw (Almtuna)

Kelsey Tessier, 29, fw (Vienna Capitals)

Daniel Öhrn, 26, fw (Tingsryd)

Spelare ut:

Marcus Dahlbom, 29, m (Klubb ej klar)

Samuel Ersson, 19, m (Brynäs)

Jesper Appel, 26, b (Grums)

Josef Ingman, 24, b (Brynäs)

Alexander Lindelöf, 23, b (Brynäs)

Jonas Liwing, 36, b (Sheffield)

Acke Ringström, 28, b (Herlev)

Jesper Cederberg, 23, fw (Huddinge)

Mikael Frycklund, 26, fw (Linköping)

Fredrik Hetta, 27, fw (Klubb ej klar)

Johan Skinnars, 30, fw (Klubb ej klar)

Anton Svensson, 26, fw (Tingsryd)

Lukas Zetterberg, 22, fw (Brynäs)

Kalle Östman, 25, fw (Djurgården)

Viktor Hertzberg har lämnat Almtuna för spel i Västerås.Bildbyrån