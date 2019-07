Förre NHL-stjärnan tar plats i mästarnas bås

Officiellt lade Marc Savardav med hockeyn 2017 då han tillhörde New Jersey Devils. Men då hade han inte spelat någon match på grund av skada sedan säsongen 10/11. Under karriären stod centern för 706 poäng på 807 NHL-matcher och det bästa av sin karriär fick han ut i Boston Bruins.

Nu blir han tränare i ligan och hans första uppdrag blir som assisterande i St. Louis, bakom förre lagkamraten Craig Berube.

Sedan Savard slutade med ishockeyn har han bland annat jobbat som TV-expert.

