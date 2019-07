AHL-svensken får try out-kontrakt med Rögle

Hampus Gustafsson är inte ett speciellt välbekant namn för den svenska hockeypubliken. Det kanske inte är så konstigt, då han lämnade Troja/Ljungbys juniorverksamhet som 17-åring för att genom high school- och collegehockey sedan spela sig till en NHL-kontrakt med Washington sex säsonger senare.

De senaste två åren har Gustafsson spenderat i Capitals farmarlag Hershey i AHL samt South Carolina i ECHL. 25-åringens kontrakt med Washington löpte ut den 1 juli och sedan dess har den storvuxne centern letat ny klubb. I en tidigare intervju med hockeysverige.se berättade Gustafsson att han var öppen för en återkomst till Europa efter totalt åtta säsonger i Nordamerika.

"SPÄNDA PÅ ATT LÄRA KÄNNA HONOM"

Nu får Gustafsson chansen att komma tillbaka till sitt hemland och spela.

Under fredagsmorgonen meddelade Rögle att man gett Gustafsson ett try out-kontrakt under klubbens försäsong.

– Det är en bra möjlighet för oss att utvärdera Hampus som spelare och om han kan hjälpa oss och det ger även Hampus en chans att testa på spel på SHL-nivå. Vi är spända på att lära känna honom lite närmre, säger Rögles sportchef Chris Abbott till klubbens hemsida.



På lördag flyger Gustafsson hem till Sverige efter att ha spenderat sommaren i USA.

– Det ska bli riktigt roligt. Jag vet att SHL håller hög klass men om jag inte haft inställningen att lyckas så hade jag aldrig åkt. Jag är tacksam mot Rögle och Chris Abbott för att få den här chansen, säger Gustafsson.

Den senaste säsongen spelade Gustafsson uteslutande AHL-hockey med Hershey. På 44 matcher noterades svensken för tre assist på 44 matcher.