De Hockeyallsvenska klubbarna är bara dagar från sina respektive ispremiärer och hockeysäsongen närmar sig äntligen med stormsteg. Därför tänkte jag passa på att ge mina fem cent om vilka som varit silly seasons tio bästa nyförvärv till de hockeyallsvenska klubbarna.

Som vanligt har mängder av profiler lämnat Hockeyallsvenskan för spel i högre divisioner till den kommande säsongen. Av de spelare som kom topp tio i poängligan den gångna säsongen återfinns bara fyra spelare i Hockeyallsvenskan, varav två av dessa bytt klubbar under sommaren.

Sportcheferna runtom i ligan har fått göra sitt bästa för att täppa till de luckor som uppstått efter tunga spelartapp. Vissa har gjort det bättre än andra, och nedan listar jag de, enligt mig själv, tio bästa nyförvärven inför den Hockeyallsvenska säsongen 2019/20.

10. Emil Kruse, målvakt, Västerås (från Rögle)

Emil Kruse var en av Hockeyallsvenskans absolut bästa målvakter under sin utlåningssejour till Västervik den gångna säsongen. Den 24-årige burväktaren har haft svårt att få ordentligt fotfäste i SHL och lämnade Ängelholmsklubben efter säsongen för spel i Västerås. Kruse har stora skor att fylla efter Samuel Ersson. Är det någon som ska klara av det är det dock Kruse.

Emil Kruse.Bildbyrån



9. Oliver Joakim Larsen, back, Björklöven (från Pantern)

Storvuxen, ung, dansk VM-back som bjöds in till Torontos utvecklingsläger i somras. Hade en stark säsong i Pantern den gångna säsongen och har haft ögon på sig från SHL-klubbar. Förväntas få en stor roll i Per Kenttäs lagbygge och kan mycket väl få sitt stora, stora genombrott på allsvensk nivå den här säsongen.

8. Nick Olesen, forward, Södertälje (från Pantern)

Ifjol var det danske Nicolai Meyer som var kung i Södertälje – i år blir det landsmannen Nick Olesen? Nja, Olesen kanske inte springer iväg och vinner hela Hockeyallsvenskans poängliga i vinter, men det är en riktigt, riktigt bra spelare som Södertälje lyckats snappa upp från Panterns konkurslag. Stod för fina 37 poäng på 48 matcher ifjol och kommer bli en nyckelspelare i Ulf Lundbergs lag.

7. Sebastian Hartmann, forward, Timrå (från Mora)

Efter två säsonger i SHL med Mora är den 25-årige forwarden tillbaka i Hockeyallsvenskan igen. Han valde att lämna Mora efter säsongen och kommer spela för Timrå istället, där han förväntas få en viktig roll. Imponerade stort under sina två sista säsonger i Almtuna och jag har stora förväntingar på den Uppsalafödde forwarden i vinter.

Sebastian Hartmann.Bildbyrån



6. Justin Crandall, forward, Björklöven (från AIK)

Avslutade säsongen svagt i AIK, men var ett ständigt hot för motståndarförsvaren under sin tid i Karlskrona. Är i sina bästa stunder en av seriens bästa forwards, frågan är bara om han kan hitta tillbaka till den där formen han hade i KHK?

Jag tror det, och då blir Crandall ett riktigt giftigt vapen för Umeålaget.

5. Viktor Hertzberg, forward, Västerås (från Almtuna)

Stod för imponerande 39 poäng på 52 matcher i ett av ligans sämsta lag den gångna säsongen. Kom till Västerås efter Almtunas degradering till Hockeyettan. Efter att det stod klart att Almtuna trots allt skulle spela i Hockeyallsvenskan till hösten var det oklart hur det skulle bli med Hertzberg, som hade allsvenskt kontrakt med Almtuna även nästa säsong. Efter mycket om och men stod det klart att Hertzberg blir kvar i Västerås. Har visat under sin tid i Hockeyallsvenskan att han är en poängmakare av rang och Västeråspubliken kan räkna med en hel del delikatesser från 28-åringens klubba i vinter.

4. Alex Hutchings, forward, Björklöven (från Oskarshamn)

Var en vital del av det Oskarshamnslag som tog steget upp till SHL i våras. Personligen hade jag trott att han skulle haka på smålänningarna upp i finrummet, men istället valde han att följa med Kenttä till Umeå och Björklöven.

Hutchings har gjort närmare 100 poäng i Hockeyallsvenskan under de tre säsonger han spelat i ligan och har gång på gång visat att han är en pålitlig poängplockare i den här divisionen.

Alex Hutchings.Bildbyrån



3. Christopher Bengtsson, forward, Södertälje (från Färjestad)

Bengtsson var en av Hockeyallsvenskans bästa spelare under sin senaste sejour i Södertälje och fick ett välförtjänt SHL-kontrakt med Rögle inför den gångna säsongen. Hade svårt att få det att lossna i Ängelholm och hamnade i Färjestad i slutet av säsongen. Det ville sig inte riktigt i Karlstad heller för den spelskicklige 25-åringen, som nu är tillbaka i Södertälje – rejält revanschsugen.

2. Anton Öhman, back, Modo (från Malmö)

Jag hade ganska högt ställda förväntningar på Öhman inför den gångna säsongen. Tyvärr fick han det aldrig riktigt att lossna nere i Skåne, och inte hjälpte det heller med de skadeproblem han drogs med under säsongen. Modo vann i våras dragkampen om den spelskickliga rightbacken över Öhmans hemstadsklubb Björklöven. Publiken i Örnsköldsvik kommer att få njuta av 23-åringens spelskicklighet i offensiv zon, medan de kanske kommer slita sig lite i håret över spelet i egen zon. Allt som allt är Öhman en riktig toppback i Hockeyallsvenskan som jag förväntar mig är rejält revanschsugen efter fjolåret i Malmö.

1. Johan Porsberger, forward, AIK (från Leksand)

I en intervju med undertecknad i början av maj berättade Porsberger att han kände sig klar med Hockeyallsvenskan och att han ville söka sig antingen till SHL eller utomlands. Nu blev det varken eller för Luleåsonen, som några dagar senare skrev på ett ettårskontrakt med AIK. Efter en trög säsongstart i Leksand så kom han igång ordentligt under andra halvan av säsongen och snittade uppemot en poäng per match under de 30 sista omgångarna av Hockeyallsvenskan. 26-åringen har hunnit spela 275 matcher i Hockeyallsvenskan och har de senaste två säsongerna noterats 17 respektive 15 mål i grundserien. En riktig spetsspelare på den här nivån som förväntas vara en av AIK:s bärande spelare i offensiven.

Johan Porsberger – Hockeyallsvenskans bästa nyförvärv, enligt Rasmus Kågström.Bildbyrån