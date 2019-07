Vi har kommit fram till punkten där det är dags för det årliga huvudbryet att sålla agnarna från vetet och plocka ut de femton vassaste burväktarna i Hockeyettan.



Det är förmodligen den svåraste av alla ranking-listor att ta fram eftersom ettan är proppad med så många bra målvakter. Något som innebär att att ett helt gäng ytterst kompetenta herrar har placerats på läktaren.



För att kompensera en aning för det kommer så klart även en ranking över ligans vassaste målvaktspar längre fram.



Men för nu, här är Hockeyettans 15 bästa målvakter.



15. Jonas Eneroth, Köping

Efter en säsong som backup i Enköping slog Eneroth (vars namn är förvillande likt en annan inte helt tokig keeper) igenom ordentligt i Köping den gångna säsongen. Den Almtuna-fostrade målvakten kapade åt sig förstaspaden och även om siffrorna på papperet kanske inte ser jättebriljanta ut visade han med eftertryck att det finns mycket att hämta. Kan leda Köping i vinter.



14. Jonathan Stålberg, Mörrum

Säsongen 17/18 tog ynglingen klivet från Skellefteås J20 till Hockeyettan och imponerade stort i Vimmerby. Han konkurrerade ut en äldre målvaktskollega och tycktes ha krattat för en lysande framtid. Sen hände Tomas Rydén. Keepern som var så bra säsongen som gick att Stålberg trots goda skills hamnade på bänken. Nu får han chansen att starta om som förstekeeper i ett Mörrum med höga ambitioner. Det ser på det berömda papperet ut som en perfect fit. Stålberg har potential att vara en av ligans bästa och Mörrum är i behov av någon som kan spika igen.



13. Victor Johnson, Tranås

Den ständige doldisen kommer få en chans att skina i vinter. Medan målvakter av god klass har kommit och gått i Tranås har Johnson under fem raka säsonger funnits där och fått en del speltid, men också kämpat med jobbiga skador. I vinter får han kampera ihop med oprövade ynglingen Isak Ragnevad vilket kommer ge honom så väl förtroende som lite extra ansvar. Förmodligen är det då han verkligen på riktigt kommer visa hur vass han faktiskt är.



12. Pontus Eltonius, Huddinge

Hade det inte varit för att Daniel Fahlström också hade en bra säsong hade Eltonius varit gjuten som etta mellan Huddinges stolpar. Nu delade de två istället broderligt på ansvaret och frågan är om det egentligen var särskilt bra för någon. Eltonius tog klivet från att vara stjärna i J20 (med Växjö) till att spika igen i Hockeyettan utan några som helst problem och visade ett stort lugn och stabilt spel när Talangfabrikens försvar ibland flaxade åt alla möjliga håll. Fortsätter utvecklingen, vilket är högst troligt, pekar det här spikrakt uppåt.



11. Isak Mantler, Lindlöven

Han är bara 20 år och förmodligen är det väldigt klokt att stanna i alla fall en säsong till i Hockeyettan, men känslan är att Mantler är och nosar på Hockeyallsvenskan redan nu. Säsongen som gick var hans första hela i ettan och han konkurrerade ut skadebenägna Sammy Gustafsson och visade upp bländande statistik trots att laget som helhet presterade ganska beskedligt. Här har Lindlöven någon att luta sig mot som kan vinna de där extra poängen och det är lika bra för fansen att njuta. Inom kort lär han som sagt ha försvunnit uppåt i systemet.



10. Daniel Marmenlind, Visby/Roma

Det tar ett tag att etablera sig i Hockeyettan och efter gästspel med Wings, Arboga, Lindlöven och Skövde föll tillslut allt på plats den gångna vintern i Visby. Det var som att 21-åringen tog klivet från lovande till pålitlig och växte i kostymen som förstemålvakt ute på ön. Med lite trygghet och samma klubbadress två säsonger i rad kan det här, som det ser ut, bara växa. Marmenlind har utvecklats och växt sig in ordentligt på den här listan.



9. Anton Svensson, Troja/Ljungby

Ligans bästa andrekeeper? Det är förstås en aning spetsat och kanske rent av även elakt. Svensson ser sig naturligtvis inte själv som den som ska spela andrafiolen bakom skicklige Wictor Ragnewall, men det var ju så det blev i slutet av säsongen som gick när Ragnewall var den som fick förtroendet (och tog det) i playoff. Latebloomern Svensson är dock snudd på lika bra, en herre som hade varit uttalad etta i så gott som alla andra Hockeyettan-lag, men som stannar och drivs av konkurrensen i Ljungby. Han kommer få sina matcher i vinter (den gångna säsongen delades speltiden ganska broderligt) och det är inte alls osannolikt att det är han som är etta när våren närmar sig. Så tight är målvaktsracet i Troja.



8. Isak Edman, KRIF

Flytten till Örnsköldsvik och försöket att slå sig in i Hockeyallsvenskan med Modo blev en flopp och Edman lät de sociala värdena gå först och skickade flyttlasset tillbaka till Blekinge. Med ett ordentligt streck draget över säsongen som gick är ambitionen så klart att snabbt studsa tillbaka igen, som uttalad etta i det KRIF där han hade sitt stora genombrott för bara något år sedan. Potentialen till att det ska bli något briljant finns onekligen där.



7. Daniel Fahlström, Nyköping

Efter sju raka säsonger i a-laget var det äntligen dags för Fahlström att säga tack och hej till Huddinge. Vi var nog ganska många som tyckte att det var på tiden att han sökte sig vidare från klubben som aldrig riktigt gett honom det erkännande (som förstemålvakt) som han förtjänat. Siktet var ställt mot Hockeyallsvenskan, men nu blev det istället hårdsatsande Nyköping och det behöver inte vara fel. I en ny miljö och med stort förtroende i en ny serie (den västra istället för den östra) kanske karriären slutligen sätter iväg. Rutinen gör honom till ett av ettans tryggaste målvaktsval.



6. Henrik Edström, Vännäs

Efter tre starka säsonger i Kiruna IF gjorde Edström flytten till Borlänge och var långa stunder snudd på omutlig vintern som gick. Därför kan det kanske tyckas som ett märkligt karriärval att dra vidare till Vännäs istället för att signa med något av de riktiga topplagen. Men dörren sägs stå på vid gavel till Björklöven och det var så klart en god anledning att flytta karriären till Umeå. Här snackar vi nämligen en keeper som utan tvekan har en allsvensk nivå i sig. Kanske är det nu det riktigt stora genombrottet kommer för skåningen.



5. Tobias Sandberg, Mariestad

Nu var det väl i och för sig alldeles för mycket som var sjukt i den gångna säsongens Mariestad för att det egentligen skulle göra någon större skillnad i slutändan. Men att lagets i särklass bäst presterande spelare, målvakten Tobias Sandberg, gick och drog på sig körtelfeber lagom till Allettan hjälpte naturligtvis inte de floppande skaraborgarna. För rent krasst, efter några säsonger som hoppjerka har 25-åringen hittat en trygghet och stabilitet i sitt spel i Mariestad som gör att han börjar uppfylla potentialen att vara en sådan som alltid spikar igen. Bois ska vara överlyckliga över att få ha honom kvar för en tredje säsong i rad.



4. Tomas Rydén, Vimmerby

Att Tomas Rydén var en målvakt med potential visste nog de allra flesta efter hans säsonger i Köping, men att han kunde vara SÅ bra kom som en överraskning. Den 25-årige värmlänningen spikade fullständigt för Vimmerby och förpassade en lovande talang som Jonathan Stålberg till bänken. Många räknade bort honom inför den kommande säsongen eftersom det omedelbart kastades allsvenska blickar åt hans håll, men han valde att stanna i Småland. Något som borgar för att Vimmerby trots tunga tapp i övrigt kommer att bli att räkna med även i vinter.



3. Magnus Åkerlund, Hudiksvall

Säsong efter säsong tillhör Åkerlund de allra främsta burväktarna i Hockeyettan. Det är inte särskilt mycket snack om att han egentligen spelar på fel nivå, men tiden börjar så sakteliga komma ikapp även honom. Han har hunnit fylla 33 och det är förstås ingen ålder på en målvakt, men han har haft lite skadeproblem av och till och det måste så klart vägas in i helhetsbilden. Oerhört fokuserad och målmedveten dock vilket gör att han vinner matcher där hans Hudiksvall inte presterar på topp och har säkerligen några bra år kvar. Men Åkerlund är inte längre odiskutabel etta på den här rankingen.



2. Wictor Ragnewall, Troja/Ljungby

Efter några misslyckade säsonger i IK Oskarshamn fick Ragnewall tuffast möjliga konkurrens när han återvände till Hockeyettan för spel i Troja/Ljungby. Men 26-åringen hanterade kampen med Anton Svensson på ett bra sätt och var precis som de bästa målvakterna är, som allra bäst när det gällde som mest i slutet av säsongen. Han hade nästan på egen hand kunnat ta Troja längre i playoff-spelet om han bara kunnat göra målen framåt också. Nu blir målvaktsparet detsamma även kommande säsong och känslan är att det kan pusha Ragnewall till nya stordåd.



1. Robin Johansson, Nybro

Senast han spelade i Hockeyettan var Johansson helt fenomenal, gick i stort sett inte att göra mål på och tog i slutändan Troja/Ljungby upp i Hockeyallsvenskan. Hans utveckling efter att han kom hem från en säsong i Odessa Jackalopes var en fröjd att skåda. Efter två (inte alls oävna) säsonger i Hockeyallsvenskan är han dock tillbaka i ettan och har ritat på för Trojas konkurrent i Nybro. Det är en av de bästa värvningarna vi ser i ligan den här säsongen och känns som en garant för att Nybros nysatsning ska gå att ta på allvar. Hittar Johansson formen från senast han lirade i ettan kan säsongen bli väldigt lång för vikingarna.