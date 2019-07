Vill ta Stanley Cup-bucklan till Leksands-Noret

Han är hemma på sommarsemester efter en strulig säsong. Nu vill Filip Forsberg vinna det ultimata hockeypriset och visa upp det hemma på Noret.

-- Det är tanken och drömmen, berättar han för hockeysverige.se och berättar också om hans inköpta hushållsmaskin som gör matlagningen till en fröjd.

Sedan drygt sex år tillbaka har Filip Forsberg två hem. Ett hemma i Leksand och ett hemma i Nashville. Forsberg är som bekant uppväxt på andra sidan älven i Leksand sett från Tegera Arena och gamla Isstadion, men större delen av senaste åren har han befunnit sig i musikstaden Nashville, en stad som växer när det gäller både befolkning och ishockeyintresse.

- Hockeyintresset i Nashville är jättebra. Vi hade i stort sett fullt på dom allra flesta matcherna i början, men inte många var speciellt hockeykunniga. Dom flesta tyckte nog bara det var kul att dricka några öl på matcherna och hoppades på att det skulle bli någon fajt och några mål, berättar Filip Forsberg när hockeysverige.se träffar honom i hans hem i Leksand där man har en fantastiskt fin utsikt över till Leksands-Noret på andra sidan Österdalälven.

- Givetvis med vår framgång har intresset vuxit och nu är det väldigt jättebra. Det snackas hockey, man ser tröjor, t-shirtar och kepsar var man än är. Samtidigt, i och med ökade intresset ställer folk högre krav på oss, vilket jag tycker är bra.





STOR KONTRAST



Nashville har närmare 650 000 invånare, vilket är en kontrast mot det Leksand Filip Forsberg är uppväxt i. Där bor det runt 15 000 i hela kommunen och i själva centralorten Leksand drygt 6000.

- Det är lite skillnad, men det är ganska lugnt i Nashville. Nu har det ändå blivit en av USA:s hetaste städer och det flyttar dit runt 100 personer per dag, vilket är helt otroligt.

- Industrin växer, men även musiken vilket gör att det blir en lite mer storstadskänsla. Innan har det varit lite av en landsbyggdsort. Folket och staden har haft lite av en countrystämpel, men nu finns många fler bra restauranger och mycket möjligheter. Det har vi fått känna av givetvis eftersom vi antagligen delvis har bidragit till det genom hockeyn.



Du har fått lite av stjärnstämpelstatus i Nashville och även NHL, hur har du hanterat den biten under resans gång?

- Det där är ingen jättegrej. Vi har det ganska smidigt i Nashville eftersom vi inte är Toronto, Montréal eller någon av andra städerna där det kan vara tufft att bara gå ut och äta.

- Folk i Nashville är väldigt respektfulla med sådana saker. Visst kommer det fram någon då och då i mataffären och vill ta något foto, men det känns som att dom är vana att det är lite kändisar runtomkring tack vare att musiken är så pass stor där. Alla där behandlar oss väldigt bra och det underlättar givetvis.



Inte alldeles olikt det Leksand du är uppväxt i och bor under sommarhalvåret?

- Ja, det skulle jag säga, men här är det mer att jag känner alla (skratt). Men absolut det håller jag med om.



Vi tittar ut mot älven och Noret, invid kajen står båtarna Gustav Vasa och Engelbrekt i solen samtidigt som passagerarna kliver ombord för en kortare matkryssning antingen upp på Siljan mot Mora och Rättvik eller ner efter Dalälven mot Insjön.



Hinner du sakna Leksand under hockeysäsongen?

- Ja, det gör jag. Jag trivs jättebra på båda ställena och jag skulle säga att jag har två hem. Jag åker hem då jag åker hit och jag åker hem då jag åker tillbaka.

- Det är väldigt fint här i Leksand och det är här jag vill bo när det väl är slut där borta, säger Filip Forsberg med ett leende samtidigt som hans bror Karlskoga-forwarden Fredrik Forsberg, som sitter med, nickar instämmande.

GOTT OM SVENSKAR I NASHVILLE





Filip Forsberg är inte ensam svensk i Predators. I laget spelar även Viktor Arvidsson, Calle Järnkrok och Mattias Ekholm.

- Vi är jättetajta alla fyra. Sedan blir det att vi umgås lite mindre på hemmaplan med tanke på att både ”Ekan” och Calle har fått barn och Viktor har gift sig. Dom har sina egna familjer.

- Det är framförallt då vi är på ”Roaden” vi umgås mest och är ute och käkar någon middag tillsammans.





Viktor Arvidsson, Filip Forsberg och Mattias Ekholm var tre av fyra Nashville-svenskar som vann VM-guld 2018.Foto: Bildbyrån



Hemma i Nashville hinner annars Filip Forsberg med så mycket annat än att just spela hockey.

- Ska jag vara helt ärlig gör jag inte så mycket. Det finns ju musiken och egentligen oändliga möjligheter, men när jag väl är ledig är det skönt att bara vara hemma och inte göra så mycket.

- Jag försöker göra mat då och då, men det går lite upp och ner, skrattar Nashville-vingen, som har lite specialiteter då det kommer till just matlagning.

- Jag har köpt en Sous vide…



???

- Man kokar upp vatten i ett rör. Sedan vacuumförpackar du det som ska lagas. Efter det stoppar man ner det i det är vattenbadet. Det blir väldigt bra faktiskt. Det låter svårare än vad det är och idiotsäkert.

- Exempelvis så marinerar du köttet, lägger i det i plastpåsen, suger ur luften och stoppar ner det i vattenbadet. Sedan får det ligga där allt från en till tre timmar. Vill du tillexempel ha det medium så ställer du bara in den graden. Det är väldigt enkelt.

- Det var en i laget som tipsade mig om det här och han sa att det var väldigt enkelt och det är också galet enkelt.

- Jag har en flickvän nu så förhoppningsvis kommer jag få lite mer hjälp med matlagningen också, säger 24-åringen med ett leende.





EN MISSRÄKNING



Säsongen i Nashville blev allt annat än vad Filip Forsberg hade hoppats på. Det blev 28 mål och totalt 50 poäng på 64 matcher, vilket han själv tycker är en missräkning.

- Det började riktigt bra, men efter skadan gick det utför kan man väl säga. Exakt så gick det för laget också. Vi var väldigt bra i början och vann 13 av 16 första matcherna. Sedan fick vi skador på fel spelare vi fel tillfälle.

- Efter skadorna kom ingen riktigt tillbaka på den nivån vi var på från början. I slutspelet räckte vi inte till alls. Det var en dålig säsong, säger Filip Forsberg samtidigt besvikelsen över säsongen lyser igenom.



Hur mycket tappade du personligen på grund av skadan?

- Det är svårt att säga. Vi hade ett väldigt ”flow” i början. Sedan blev ”Arvid” skadad och efter några matcher till blev jag skadad. Dessutom var (P.K) Subban och (Kyle) Turris skadade. Då hade vi fyra tunga skador.

- När jag kom tillbaka kändes det bra, men det var mest frustrerande att vara borta en månad när det hade gått bra för mig och laget.



Är det skadan som gjorde att du även tackade nej till VM?

- Ja, det var huvudanledningen, men det var även några smågrejer som jag fått under säsongen. Två år i rad har jag dessutom spelat nästan in i juni så jag behövde ladda om lite.



Vilka förväntningar har du på nästa säsong med tanke på din besvikelse över den förra?

- Samma som vi hade det vi gick in med till förra, att vinna. Det är därför vi är där. (Matt) Duchene gör förhoppningsvis att våra chanser ökar ännu mer, så det ska bli jäkligt kul.



Får vi se Stanley Cup-bucklan på Noret i vår?

- Det är tanken och drömmen, men alla vet hur svårt det är att vinna och det går inte att ta något för givet.



Dessutom spelar ditt Leksand i SHL kommande säsong, hur tänker du kring det?

- Dom är tillbaka där dom hör hemma. Det behövs inte sägas så mycket mer än att det är så det ska vara, avslutar Filip Forsberg med ett leende.