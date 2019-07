Luleåtalangen utgick skadad – missar resten av Juniorkronornas försäsongsturnering

Luleås backtalang Nils Lundkvist tvingades utgå i nattens förlustmatch mot USA Blue på grund av en skada. Nu står det klart att 19-åringen missar resten av Juniorkronornas försäsongsturnering i USA.

Det var i nattens förlustmatch mot USA Blue som oturen var framme för Nils Lundkvist. Backen skulle plocka ned en puck med sin handske när han fick ett felskär, föll och såg ut att få knäet i en onaturlig position i samband med fallet.

Nu kommer rapporter från nhl.com:s reporter Adam Kimelman som gör gällande att Lundkvist kommer att missa resten av försäsongsturneringen i Plymouth, USA.

Nils Lundkvist (NYR) will miss the rest of the World Junior Sunmer Showcase because of a lower body injury sustained yesterday, according to Sweden coach Tomas Monten