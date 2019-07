Nobbade SHL-anbuden – för utlandsäventyret: ”En jävligt bra deal som jag inte kunde säga nej till”

Många höjde nog på ögonbrynen när det stod klart att fjolårets succéspelare Rickard Palmberg nobbade en fortsättning i SHL för spel i tjeckiska Zlin. För den 30-årige stockholmaren var valet i slutändan dock inte speciellt svårt.

– Jag hade väl i ärlighetens namn kanske inte tänkt Tjeckien i förstaläget, men de (Zlin) kom med en jävligt bra deal som jag inte kunde säga nej till, säger Palmberg till hockeysverige.se.

Rickard Palmbergs fjolårssäsong var mer eller mindre en enda stor framgångssaga på det personliga planet. 30-åringen hade aldrig tidigare spelat i SHL inför den gångna säsongen, men det stoppade inte den spelskicklige centern från att producera 31 poäng (9+22) på 46 matcher i bottenlaget Timrå.

– Det är klart att jag är nöjd över säsongen som var för personlig del. Jag fick inte spela så mycket i början. Under de tio första matcherna satt jag väl mest på bänken och fick mest hoppa in och spela powerplay, säger Palmberg.

– Det var en tung period där i början och man började väl fundera lite på hur det skulle gå, men jag har alltid trott mycket på mig själv, så jag deppade väl aldrig riktigt ihop. Sen började jag få spela lite mer och blev även flyttad från ytterforward in till center, där jag kom mer till rätta.

För Timrås del var säsongen allt annat än en succé. Laget slutade överlägset sist i SHL och lyckades bara skrapa ihop 44 poäng på 52 spelade matcher. I kvalet mot Oskarshamn föll man sedan med 4–3 i matcher efter att ha förlorat den sjunde och avgörande matchen på hemmaplan.

– Det var riktigt tungt. Vi hade ett jäkligt bra gäng… Det säger man väl alltid, men jag menar det verkligen. Vi hade riktigt bra sammanhållning i gruppen och jag tror att det gjorde det hela lite extra surt. Det är aldrig kul att se folk ledsna och känna att man kanske kunnat prestera mer med det spelarmaterial som vi hade.

– Samtidigt tycker jag att Oskarshamn kanske var snäppet vassare än oss sett över hela matchserien. Det är små marginaler som avgör, men det var riktigt, riktigt, surt att åka ur…

"MÅNGA LAG SOM HÖRDE AV SIG"

När degraderingen var ett faktum var det nog många som hade förväntat sig att se Rickard Palmberg i en annan SHL-svid till hösten. I stället stod det i slutet av maj klart att 30-åringen kommer att representera Zlin i den tjeckiska ligan nästa säsong.

– Jag kände tidigt att jag ville testa på spel utomlands och det var mitt förstaval. Jag hade en väldigt bra säsong med Timrå vilket gjorde att jag hade ganska mycket möjligheter inför den här säsongen, om man säger så.

– Sportchefen (Martin Hosták) flög upp till Sverige och kollade på mig och hade lite kontakt med honom under säsongen. Jag hade även kontakt med andra klubbar i andra länder under säsongen och bollade länge fram och tillbaka, men till slut så tyckte jag att det var ett av de bästa alternativen jag hade, så då körde jag på det.

Vad tänkte du när chansen dök upp att du skulle få testa på utlandsspel?

– När det gick så pass bra som det gjorde under säsongen så var det många lag som hörde av sig, så då visste jag att jag skulle få chansen att spela utomlands. Jag hade väl i ärlighetens namn kanske inte tänkt Tjeckien i förstaläget, men de (Zlin) kom med en jävligt bra deal som jag inte kunde säga nej till.

Rickard Palmberg.Nils Jakobsson/Bildbyrån



HUNNIT BEKANTA SIG MED STADEN OCH LAGET

Många blev nog förvånade när det stod klart att du skulle flytta till Tjeckien, snarare än att skriva på för någon SHL-klubb. Fanns SHL-klubbar med i bilden, eller?

– Ja, det fanns det. Jag pratade med SHL-klubbar ganska tidigt under säsongen, då jag fick ganska mycket intresse kring mig. Jag övervägde SHL hela vägen till slutet, men som jag sade så var spel utomlands mitt förstaval. När jag fick anbuden därifrån så tänket jag inte så mycket på SHL längre.

– Jag är ändå 30 år och har harvat runt i allsvenskan och division 1 större delen av min karriär. Om jag skulle stanna och göra en halvdålig säsong i SHL kanske man inte får någon ny chans utomlands, så jag ville ta chansen när jag fick den. Även fast SHL är en riktigt bra liga och jag visat att jag kan prestera på SHL-nivå så lockade utlandsspel lite mer än att vara kvar i Sverige.

Palmberg kom ned till Tjeckien i slutet på förra veckan och har således hunnit bekanta sig en del med både staden och laget. Hittills är det idel positiva vibbar från Palmbergs sida.

– Jag visste inte riktigt vad som väntade mig när jag kom ner hit, men allting har känts bra. Nu har jag bara hunnit vara här en vecka, så jag har inte lärt känna alla men det har fungerat väldigt bra under första veckan.

– Det är verkligen en proffsig klubb och det känns som att alla är så positiva runt laget. Jag har känt mig välkommen sen dag ett, måste jag säga.

"ÄRLIGT TALAT HAR JAG VÄL INTE SÅ JÄTTESTOR KOLL"

Förra säsongen spelade tre svenskar – Oscar Eklund, Mathias Porseland och Erik de la Rose – i den tjeckiska ligan. Till den kommande säsongen är det Palmberg och Eklund (Pardubice) som just nu är de svenska representanterna i ligan.

Palmberg är ärlig med att han inte har speciellt stor koll på ligan han kommer till.

– Ärligt talat har jag väl inte så jättestor koll, skrockar han.

– Jag har pratat med en del folk som kan ligan bra och de säger att det är en väldigt bra liga som är ganska offensiv. Det finns mycket skickliga spelare här och tempot är rätt högt, så det känns skitkul att få dra igång ligaspelet sen.

Det låter som att det är en liga som kan passa dig?

– Ja, så är det väl. Med tanke på min spelstil så ska det förhoppningsvis fungera bra. Det gick ju bra i SHL, som kanske är känd som en lite mer defensiv liga. Här hoppas jag att jag kommer att kunna få ännu större användning av mina offensiva kvalitéer, så jag tror och hoppas att spelet här borta kommer att passa mig bra.

Närmast väntar ett par intensiva veckor av tränande och matchande för Palmberg och Zlin innan ligaspelet drar igång i september.

– Vi spelar första träningsmatchen den 13 augusti, så vi kommer att köra några hårda veckor på is fram till dess. Upplägget skiljer sig inte så mycket från Sverige. Vi kommer väl ligga på två ispass per dag tre dagar i veckan, sedan en gång om dagen och ett fyspass de andra dagarna.

– Nu har jag bara varit här i en vecka, så jag vet inte riktigt. Nästa vecka kanske vi gör något helt sjukt, avslutar han.