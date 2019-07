AIK värvar från SHL: "Ville vara i en toppklubb och valde oss"

Det är i ett pressmeddelande som AIK berättar att man kontrakterat backen Oskar Druggede två närmaste åren.

– Vi är glada att få in Oskar Drugge till laget. Det är en spelskicklig och poängstark back vi får in i laget. Han har mycket spel i sig och är duktig med puck och är även rörlig på skridskorna samt en väldigt bra kille utanför isen. Oskar känner även flera i laget, vilket kommer göra att an enkelt kommer in i laget, säger sportchefen Anders Gozzi i pressmeddelandet och fortsätter:

– Han har varit och känt på SHL och vet vad det innebär och vill upp dit igen. Oskar ville därför vara i en toppklubb och valde oss.

Oskar Drugge har spenderat det mesta av sin seniorkarriär i Hockeyettan, men har även spelat för Södertälje, Vita Hästen och Västervik i Hockeyallsvenskan. Det var den sistnämnda klubben han hämtades ifrån till Timrå ifjol. Detta efter 26 poäng på 50 matcher i allsvenskan säsongen 17/18.

-- Jag vill bidra till att det ska gå bra för laget men jag har dock inte satt upp några konkreta mål, personligen. Det är inte bra ifall man bara fokuserar på sig själv, det gäller att börja i rätt ände. Men självfallet hoppas jag och tror att jag är redo att spela en stor roll. Jag vill spela långt in på våren och kommer göra mitt för att hjälpa laget ha ett stabilt försvar, samt vara farliga framåt, säger Drugge.

Ifjol blev det ett mål och fyra assists i SHL för backen.