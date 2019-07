Allsvenske forwarden klar för Hockeyettan

Säsongen 15/16 gjorde Emil Eriksson 14 matcher och ett mål för Örebro i SHL. Den Kumlafostrade forwarden lämnade dock klubben där han spenderat hela sin juniortid säsongen efter för att istället testa vingarna i Hockeyallsvenskan med Vita Hästen.

Efter tre säsonger i Norrköping går nu flyttlasset söderut, närmare bestämt till Norrahammarsklubben HC Dalen i Hockeyettan.

-- Det har känts väldigt bra från första stund och det är skönt att det blev klart så snabbt. Jag hade flera anbud från andra klubbar men det var till Dalen jag ville hela tiden. Jag har fått upplevelsen över att Dalen är en väldigt familjär klubb och det lockade väldigt mycket, säger 23-åringen i en intervju på klubbens hemsida.

Emil Eriksson har mestadels haft en roll lägre ner i kedjehierarkin i Vita Hästen. Men nu hoppas hans nya klubb kunna lyfta fram hans offensiva egenskaper.

-- Jag har följt honom under de tre säsongerna han gjort i Vita Hästen där han haft en liten undanskymd roll. Det är en offensivt skicklig spelare och det är just dessa offensiva kvaliteter som jag hoppas kunna lyfta fram hos honom, säger HC Dalens tränare och sportchef Per Gustafsson.