JVM-aktuelle centern till Hockeyallsvenskan

Konkurrensen på Brynäs centersida är hård. Därför lånar man nu ut den JVM-aktuelle centern Marcus Westfält till allsvenska Västervik.

-- Marcus har varit med oss under försäsongen och gjort ett bra jobb under fysen. Men vi har hård konkurrens på våra centerpositioner, och för att han ska kunna ta nästa steg tycker vi att det är en bra lösning att han lånas ut och får mer kvalitativ istid i Västervik. Vi önskar honom ett stort lycka till under säsongen och kommer följa hans utveckling med stort intresse, säger sportchefen Michael Sundlövi ett uttalande på Brynäs hemsida.

Marcus Westfält har tillhört Brynäs organisation sedan 2016. Men i början av 2018 skrev han istället på för Karlskrona i allsvenskan. Där blev det 19 matcher och två assists för 19-åringen. I våras kom han tillbaka till Brynäs och skrev på ett tvåårskontrakt.

Marcus Westfält är fortfarande junior och har tidigare representerat Sverige i de olika juniorlandslagen. Totalt har det blivit 50 SHL-matcher under karriären för den av Philadelphia draftade spelaren.