RÖNNKVIST: Växjö Lakers – tidernas All-Star team

Hockeysverige.se:s reporter och hockeyhistoriker Ronnie Rönnkvist har tagit på sig en näst intill omöjlig uppgift, att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider från lagen som spelar i SHL. Idag: Växjös All-Star Team.



Första klubb från Växjö att ta steget upp i högsta divisionen var faktiskt Östers IF. Ni vet den framgångsrika fotbollsklubben som vann sitt första SM-guld i fotboll 1969. I det laget var den senare förbundskaptenen i fotboll, Tommy Svensson, en ledande spelare. Samma Svensson var faktiskt med och spelade i det Öster som spelade i högsta hockeyserien 1963/64.



1971 gick Östers IF samman med Växjö IK och bildade Växjö HC som senare gick i ”kånken” 1997. Efter det bildades dagens Växjö Lakers som då startade om i Division 4. Efter det har föreningen gjort en nästan galet fin resa där laget vunnit två SM-guld under coachen Sam Hallams ledning.





Elias Pettersson, här efter guldet 2018, kom inte med.Foto: Bildbyrån



När jag skulle plocka ut mitt All Star team för Växjö valde jag att blunda för tiden innan konkursen och då klubben gick under namnet Östers IF och Växjö IK. Annars hade exempelvis en målvakt som Lars-Åke Brännlund funnits med i diskussionen, kanske även Bengt-Göran ”Mysing” Karlsson eller tvillingarna Kurt och Leif Jakobsson. Det var svårt nog ändå att plocka ut ett Växjö-lag eftersom det var så många skickliga spelare som kommit och gått i klubben. Inte ens spelare som Shjon Podein, Andreas Custemo, Christian Jakobsson, Steve Saviano, Mike Iggulden, Daniel Rahmi eller Elias Pettersson kom med. Den sistnämnde åkte både upp och ner på mitt papper innan han till slut hamnade utanför.



I alla fall kom jag fram till att mitt personliga All-Star Team för Växjö, med en ”runner-up” på varje position, ska se ut enligt följande:





Målvakt:





Viktor Fasth







För mig är Viktor Fasth given målvaktsetta i Växjös All Star team från 1997 och framåt. Just nu är han inne på sin andra vända i klubben. Första svängen var mellan 2007 och 2010. Efter det väntade en häftig resa i AIK, Tingsryd, Anaheim, Edmonton och klassiska CSKA Moskva innan han återvände till Växjö inför säsongen 2017/18. Viktor Fasth har vunnit ett SM-guld med Växjö och ett VM-guld med Tre Kronor.





Runner-up: Cristopher Nihlstorp





Backar:





Noah Welch







Dubbel svensk mästare, men ändå har den nu 36-åriga amerikanen en rad ytterligare meriter på sin C v. Han draftades redan 2001 av Pittsburgh och har spelat 75 NHL-matcher i Pittsburgh, Tampa, Florida och Atlanta. Dessutom collegemästare i USA. Welch kom första gången till Växjö inför säsongen 2012/13 från syskonklubben HV71. Efter SM-guldet 2015 gav han sig ut på ett äventyr i först Malmö och sedan Modo för att sedan återvända inför säsongen 2017/18. Givetvis vann Växjö SM-guld igen då. Klev aldrig undan och var inte rätt för att varken ge eller ta smällar för laget.



Cory Murphy





När man synar Växjös olika lag från 1997 och framåt inser man vilka fantastiska importer laget har haft genom åren. En av dom som i mina ögon har betytt mest av dessa för Växjö är Cory Murphy. Backen från Kanata i delstaten Ontario i Kanada kom till Växjö 2013 från Dynamo Minsk. Innan det hade han bland annat spelat i NHL där han representerade Florida, Tampa och New Jersey. Redan i Florida var han för övrigt lagkompis med Noah Welch. Det blev ett SM-guld i Växjö och 2017 flyttade han vidare till Karlskrona. Idag är han assisterande tränare i Rögle.



Runner-Up: Jeremias Augustin





Forwards:



Robert Rosén





Från Alvesta, men är tillsammans med Viktor Fasth den Lakers-spelare som huserat mest i Tre Kronor. Debuterade i Växjö som 18-åring och har så här långt gjort elva A-lagssäsonger i klubben. Under två säsonger testade han på spel i Modo och AIK, men återvände snabbt till Småland och Växjö. Spel-intelligent som få och syntes ofta högt upp i SHL:s poängligor. Vann också elitseriens poängliga säsongen 2011/12. Dubbel svensk mästare med Växjö. Spelar idag för Sochi i KHL.



Liam Reddox





Ytterligare en i raden av före detta NHL-spelare som gjort ett starkt avtryck i Växjö. Totalt gjorde Reddox 100 NHL-matcher för Edmonton. Den skicklige skridskoåkaren kom till Växjö 2011 och blev snabbt en favorit bland fansen. Han var med om att vinna SM-guld både 2015 och 2018. Senaste fyra säsongerna har han dessutom varit Växjös lagkapten.



Tomi Kallio





Kallio var inte alldeles given med tanke på att trotjänaren Erik Josefsson betytt mycket för Lakers. Dessutom har jag alltid varit svag för Christian Jakobsson. Tomi Kallio kom till Växjö från Frölunda 2011. Han kom att bli en viktig spelare både på och vid sidan av isen. Bland annat var han lagets kapten säsongen guldsäsongen 2014/15. Dessutom var han stabil i poängproduktionen under sina fyra säsonger i klubben. Även Kallio har meriter från NHL. Totalt spelade han 140 matcher i världens bästa liga. Vann även två SM-guld med Frölunda. Både OS och VM-spelare för Finland.



Runner-up: Erik Josefsson



På onsdag ska vi titta närmare på spelarna som gjort ett extra avtryck på mig hos Örebro.





