Utsågs till NHL:s bäste målvakt - skriver långtidskontrakt

Andrei Vasilevsky vann ligan gällande både vinster och antal hållna nollor för två säsonger sedan. Även säsongen som var var han den burväktare som kunde visa upp flest vinster och han belönades också med Vezina Trophy vid NHL Awards.

25-åringens kontrakt går ut nästa sommar, men redan nu har Tampa förlängt med honom. Det nya avtalet uppges ge en honom en genomsnittslön på 9,5 miljoner dollar per säsong.

This will be a $9.5M AAV, with almost $45M in bonuses https://t.co/imL5pN2g51