Efter lönetaksproblemen – Vegas skeppar iväg ryske VM-stjärnan

Efter att Golden Knights satt sig själva i en jobbig lönetakssituation under sommaren hade man inte råd att sajna den ryske VM-stjärnan Nikita Gusev till ett kontrakt, vilket gjort att man tvingats titta på olika trejdalternativ. Under måndagskvällen hittade klubben en lösning.

I utbyte mot ett andrarundeval i draften 2021 samt ett trejderundeval i nästa sommars draft skeppade Vegas Gusev till New Jersey Devils under gårdagskvällen.

The Golden Knights have acquired a 2020 third round pick and a 2021 second round pick from the New Jersey Devils in exchange for forward Nikita Gusev. https://t.co/eJJqfEXY4k