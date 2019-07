NHL-stjärnans besvikelse mot Leksand

Numera är han en av de mer tongivande spelarna i Karlskoga. Men Fredrik Forsberg hade lika gärna kunnat var en bricka i Leksands SHL-pussel om han inte slarvats bort förförra säsongen. En som är kritisk till hur Leksand behandlade sina yngre spelare då är Fredriks bror, NHL-stjärnan Filip Forsberg.

– Unga spelarna fick inte riktigt chansen, säger han till hockeysverige.se.





Fredrik Forsberg fick för två säsonger sedan lämna Leksand trots att kedjan med Isac Skedung, William Wikman och han själv var en av Leksands mest lyckade linor i inledningen av 2017/18. Dåvarande coachen, Leif Carlsson, lät trion få sparsamt med speltid. Efter en tid lotsades samtliga tre ut till andra klubbar för att slutföra säsongen där.

– Jag vet inte vad jag ska säga, men det gick bra för oss. Det gick tungt för laget, men jag tycker att vår kedja snurrade på bra. Vi fick också det mesta av berömmet och skapade mycket, berättade Fredrik Forsberg igår i en intervju med hockeysverige.se och fortsatte:

– Alla tre var inför säsongen ”det blir som det blir”. När det fortsatte gå tungt för laget gick det såklart sämre för oss också. Sedan var vi inte så dåliga, alla tre, att vi skulle sitta på läktaren som vi gjorde innan alla vi blev utlånade.

– Det går fort bra och fort dåligt i hockey. Nu blev det åt fel håll för alla tre, men det verkar som det här ändå har varit bra för oss alla. Wikman och Skedung trivs bra i Västerås och det gick bra för dom förra säsongen.



Var det en stor besvikelse att det blev så här?

– Jo, så var det. Speciellt när vi visade upp en kvalité som höll på den nivån. Vi var också nästan en ledande kedja. Att det sedan med att man byter tränare ska förstöra…, säger Fredrik Forsberg och ser lite uppgiven ut innan han fortsätter:

– Det är deras beslut och jag tror inte att dom gjorde något för att skada oss tre utan för lagets bästa. Så här i efterhand kanske det ändå var det bästa som kunde hända för min del.

NHL-BRORSAN IMPONERAD - MEN BESVIKEN

En som är imponerad av Fredriks sätt att hantera skador och en del motgångar är hans bror Filip Forsberg. Han är också kritisk till hur Leksands IF hanterade yngre spelarna i laget den säsongen.

– Framför allt senaste tiden, efter skadan, hur han kommit tillbaka så pass bra som han gjort är imponerande.

– I Leksand blev han lite åsidosatt. Inte bara Fredrik då utan flera unga spelare som kom in egentligen i rätt läge, beroende på hur man ser på det, men till fel ledarskap. Unga spelarna fick inte riktigt chansen.

– Om man ser till säsongen som var så fick unga spelarna fler chanser. Sedan ska vi inte sticka under stol med att etablerade spelarna också var viktiga, men det kunde lika gärna varit Fredrik, (Isak) Skedung, William Wikman eller Martin Grönberg som varit stommen i det här laget om de fått större roller längre bak i tiden.

– När Fredrik sedan kom till Karlskoga har han fått en helt annan roll och då har det gått hur bra som helst för honom, vilket är jättekul, avslutar Filip Forsberg.



En längre intervju med bröderna Forsberg kommer i Tidningen HOCKEY.